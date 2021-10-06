الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مايا مرسى: المرأة المصرية كانت شريكًا هامًا فى نصر أكتوبر العظيم

مايا مرسي
مايا مرسي

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وإلى أبطال القوات المسلحة، وإلى جموع الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين، لنصر أكتوبر العظيم.

وأكدت مرسي، أن هذه الذكرى العظيمة التي خلدها التاريخ كواحدة من أكبر الانتصارات التي تمت في العصر الحديث ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري ومصرية يدركون معنى وقيمة كل جزء من أرض وتراب الوطن.

وأشارت إلى أن حرب أكتوبر هي حرب سُجلت في كتب التاريخ بحرب العزة والكرامة، ضحى خلالها جنود مصر البواسل بأرواحهم ودمائهم في سبيل استرجاع أراضي سيناء الحبيبة، وأن العبور العظيم بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات انتهى بالانتصار والسلام.

كما أكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية كانت شريكًا هامًا فى نصر أكتوبر العظيم، فكانت الفدائية  التي  حملت السلاح وشاركت فى نقل الأسلحة والقنابل، فضلًا عن دورها العظيم كمتطوعة فى صفوف الهلال الأحمر، والمستشفيات، فالمرأة المصرية لم تتنازل يومًا عن المشاركة بدورها في صنع مجد وعزة هذا الوطن. 

وقدمت الدكتورة مايا مرسى بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة المصرية الذين يقدمون دائمًا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء من أجل أمن واستقرار الوطن، وقدمت تحية تقدير واحترام لشهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الذين رووا بدمائهم تراب الوطن.

وقالت رئيسة المجلس: "في هذا اليوم العظيم أوجه التحية إلى كل أم وزوجة، وابنة فقدت شهيدًا، وصبرت واحتسبت، فنحن جميعًا ندرك حجم  تضحياتكن بكل غالٍ ونفيس من أجل أن ينعم هذا  الوطن بالأمن والاستقرار".

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رسائل ٦ أكتوبر

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