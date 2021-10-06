الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش العراقى: العثور على جثث لإرهابيين وطائرة مسيرة بعد ضربة جوية بمحافظة ديالى

الجيش العراقي
الجيش العراقي

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، عن العثور على جثث لإرهابيين وطائرة مسيرة؛ وذلك بعد ضربة جوية عراقية في وادي الثلاب ضمن محافظة ديالى.


ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رسول قوله: "إنه وبعد أن نفذت طائرات القوة الجوية العراقية ضربات جوية ناجحة على أوكار تنظيم (داعش) الإرهابي في وادي الثلاب ضمن محافظة ديالى، خرجت قوة من قيادة عمليات ديالى للبحث والتفتيش، حيث تم العثور على جثث للإرهابيين وطائرة مسيرة معدة للاستخدام".

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي صاحب قرار .. أبرز ما قاله اللواء سمير فرج في «الندوة التثقيفية»

الرئيس السيسى يشكر اللواء سمير فرج: كان قائدى وسعدت بالعمل معه

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

الرئيس السيسي: «أهالي سيناء عرّضوا حياتهم للخطر لاستعادة كامل الأرض»

عبر صفحة للزواج في «فيسبوك».. تأجيل محاكمة 8 شكلوا عصابة للسرقة بالبساتين

الرئيس السيسي: مصر ما زالت تقدم الشهداء للتخلص من الإرهاب.. والشر لن يستطيع هزيمة الخير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر

البيت الأبيض: إدارة بايدن ترى الدبلوماسية أفضل مع إيران

الاحتلال الإسرائيلى يُفرج عن صحفية فلسطينية ويعتقل شخصين فى بيت لحم والقدس