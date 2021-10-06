الجيش العراقى: العثور على جثث لإرهابيين وطائرة مسيرة بعد ضربة جوية بمحافظة ديالى

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، عن العثور على جثث لإرهابيين وطائرة مسيرة؛ وذلك بعد ضربة جوية عراقية في وادي الثلاب ضمن محافظة ديالى.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رسول قوله: "إنه وبعد أن نفذت طائرات القوة الجوية العراقية ضربات جوية ناجحة على أوكار تنظيم (داعش) الإرهابي في وادي الثلاب ضمن محافظة ديالى، خرجت قوة من قيادة عمليات ديالى للبحث والتفتيش، حيث تم العثور على جثث للإرهابيين وطائرة مسيرة معدة للاستخدام".