جوجل كلاود وتاليس تتفقان على تطوير خدمات حوسبة في فرنسا

أعلنت شركة خدمات الحوسبة السحابية جوجل كلاود، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق استراتيجي مع شركة التكنولوجيا الفرنسية “تاليس” لتطوير خدمة حوسبة سيادية عملاقة في فرنسا.



وستتولى “تاليس” باعتبارها مالكة حصة الأغلبية بإدارة الشركة الجديدة والتي ستلبي معايير "الحوسبة السحابية الموثوقة" التي حددتها وكالة أمن نظم المعلومات الفرنسية.



وسيتيح اتفاق تاليس وجوجل كلاود لكل الشركات الفرنسية الخاصة والمؤسسات العامة ما تحتاجه لتلبية معايير "الحوسبة السحابية الموثوقة" للاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية بحسب استراتيجية الحوسبة السحابية السيادية لفرنسا.

علي صعيد آخر، أضافت شركة "أبل" (Apple) اﻷمريكية، ميزة جديدة تسمح بنقل الصور الرقمية والفيديوهات وألبومات الصور من منصة التخزين السحابية "مكتبة صور آي كلاويد" (iCloud Photo Library)، لمنصة "صور جوجل" (Google Photos).



ووفقا لموقع "ماك رومرز"، فإن الشركة قدمت شرحا ﻵلية عمل الميزة الجديدة وطريقة اﻻستفادة منها، حيث يتعين على المستخدم الدخول على موقع (privacy.apple.com)، ثم تسجيل الدخول إلى الخدمة وتفعيل خيار "نقل نسخة من بياناتك".



وأشارت الشركة إلى أن ألبومات الصور المشتركة واﻷلبومات الذكية ومحتوى تدفق الصور والصور المباشرة "ﻻيف" باﻹضافة إلى ملفات بيانات الصور وكذلك الوسائط غير المخزنة على منصة "مكتبة صور آي كلاويد" لن تكون قابلة للنقل إلى المكان الجديد.



ولفتت الشركة إلى أن الميزة الجديدة لن تزيل أي شيء من منصة "مكتبة صور آي كلاويد" لكنها ستقوم ببساطة بعمل نسخة منها إلى المكان الجديد.



وتتوفر الميزة الجديدة حاليا للمستخدمين في كل من أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليختنشتاين ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة اﻷمريكية.