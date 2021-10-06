الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر التوصيات الفنية لمزارعي الذرة الشامية عند الحصاد

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدر معهد المحاصيل الحقلية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التوصيات الفنية لمزارعي الذرة الشامية عند الحصاد.

 وقال الدكتور علاء خليل، مدير المعهد، إن الإرشادات تتضمن الآتي:

- يتم إيقاف الرى قبل بدء الحصاد بحوالى 2-3 أسبوع.

- يتم الحصاد على عمر 110-120 يوم من الزراعة على حسب الصنف وذلك بعد ظهور علامات النضج وجفاف أغلفة الكيزان ويتم الحصاد عن طريق قطع النبات من فوق سطح التربة مباشرةً وتستخدم الآت الحصاد فى المساحات الكبيرة ويجب تقشير الكيزان وهى على النباتات بالحقل فى حالة إستخدام العيدان كعلف أخضر أو لعمل السيلاج بدون كوز وتفرز وتستبعد المصابة بالأعفان والتفحمات والأفات الحشرية حتى لا تؤثر على جودة الحبوب.

- بعد الحصاد يتم نقل الكيزان إلى الجرن أو المنشر وعلى فرشة نظيفة أو حطب قطن وفى طبقات سميكة حتى يسهل التجفيف والتهوية ويكون ذلك لمدة 10-15 يوم حسب درجة الرطوبة ودرجة الحرارة وقت الحصاد.

- ويراعى أن تتم عملية التفريط والتعبئة فى أجولة نظيفة من الخيش وأن تخزن بأماكن نظيفة جيدة التهوية خالية من الحشرات ويفضل أن يتم تبخير الحبوب بأحد المبيدات الموصى بها، ويراعى ألا يتم حجز تقاوى من محصول الهجن لإعادة زراعتها مرة أخرى لأنها لا تصلح للزراعة حيث ينخفض محصولها بنسبة تصل من 35-50%.

ومن جانب آخر، أكد الدكتور محمود أبويوسف، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تمت زراعة نحو مليون فدان بمحصول الأرز هذا العام منها 750 ألف فدان، يتم ريها بمياه النيل و200 ألف فدان يتم ريها على فترات متباعدة أو ما يطلق علية الأرز الجاف، و150 ألف فدان يتم ريها من خلال مياه الصرف الزراعي المعالج، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز وهو ما يزيد على 4 ملايين طن.

الزراعة صدر التوصيات الفنية لمزارعي محصول الذرة الشامية عند

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