القصة الكاملة حول عدم صرف الهضبة على ابنته نور: «أنا عصامية»

تصدرت نور عمرو دياب ابنة «الهضبة» مؤشرات البحث على جوجل، وذلك بعدما أطلقت تصريحات تقول من خلالها أن والدها عمرو دياب لم ينفق عليه ولم تراه منذ انتشار فيروس كورونا.

وقالت نور عمرو دياب فى بث مباشر لها على صفحتها الرسمية على “الانستجرام” إنها مستقلة تمامًا ماديًا واجتماعيًا عن والدها النجم عمرو دياب ووالدتها الفنانة شيرين رضا.

وقالت خلال بثها المباشر إنها اختارت طريقة حياتها المستقلة، وتنفق على نفسها من عائد عملها كخبيرة للموضة، وتحدثت نور للمرة الأولى باللغة العربية مؤكدة أنها تتحدثها بطلاقة ولكنها تفضل الكلام باللغة الإنجليزية حتى يفهمها الجميع.

فى هذا السياق ترصد "الدستور" القصة الكاملة لنور عمرو دياب.

نورعمرو دياب درست العديد من التخصصات، من بينها البيولوجي في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تحضير ماجستير في التسويق، بالإضافة إلى دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة، وتتحدث نور عمرو دياب إبنة «الهضبة» 3 لغات، هما العربية، والإنجليزية، والإسبانية.

فى تصريحات صحفية لها من قبل قالت نور عمرو دياب: “أنا عصامية محدش بيصرف عليا، بحب الاعتماد على نفسي ولا أحب الاتكاء على غيري حتى إن كان الآخر هو والدي أو والدتي”.

وحول حياتها العاطفية فقد أعلنت نور عمرو دياب في أغسطس الماضي، عن تحضيراتها للانتقال إلى جنوب لندن، بعد ارتباطها بشاب بريطاني من أصول إفريقية، دون الكشف عن هويته.

وقد ظهر خطيبها البريطانى في إحدى القصص التي نشرتها عبر حسابها في انستغرام، وهو مدرب لياقة بدنية، ومصور، ونشر العديد من الصور لها، عبر حسابه الذي يخصصه لأعماله في التصوير، مع تعليقات تبادلا خلالها عبارات الغزل.

وفى أخر تصريحات لها أعلنت نور عمرو دياب أنها ستزور مصر العام القادم، إذا انتهت من مهمة تأثيث منزلها الجديد تمهيدا لانتقالها للحياة برفقة خطيبها.