ذاكرة أكتوبر 2021.. تعرف على معرض السنوي الثقافي للقوات المسلحة

نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوي الرابع عشر للثقافات العسكرية والذي سمي بعنوان "ذاكرة أكتوبر 2021" ومن المقرر أن تستمر فعالياته في الفترة من 4-7 أكتوبر الجاري ببانوراما حرب أكتوبر، في إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتحرص القوات المسلحة على تعريف الأجيال القادمة بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية والعربية على مر العصور، حيث تتضمنت الفعاليات افتتاح المتحف الحربي القومي بالقلعة يوم السادس من أكتوبر الجاري بعد تطويره والذي يعد واحدا من أهم المتاحف العسكرية التي تسرد تاريخ حقب زمنية مختلفة تضمنت العديد من البطولات العسكرية الخالدة وحضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والثقافة والإعلام وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وعدد من طلبة المدارس والجامعات وتم تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابي الحرب.

اشتمل معرض "ذاكرة اكتوبر 2021" على مسرح ثقافي فني لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية، ومديريات التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة.

يضم المعرض العديد من الأجنحة والمعروضات في مجالات الثقافة العسكرية وشمل المعرض جناحاً للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التي تناولت حرب أكتوبر كما ضم المعرض جناحًا للأنشطة الفنية ضم عددًا من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التي جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم في أكتوبر 1973.

واحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر 1973 من كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كافة منتجات الجهاز والتي تقدم للزوار بأسعار مخفضة.