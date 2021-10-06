الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

دار الفاصلة تصدر «التباس الألوان» لأيمن قشوشي

التباس الألوان
التباس الألوان

صدر حديثا للقاص الدكتور أيمن قشوشي، مجموعة قصصية جديدة تحت عنوان "التباس الألوان" عن دار الفاصلة للنشر والتوزيع، وهي المجموعة الثانية له بعد مجموعة "كلكن عذراوات"، والصادرة عن دار الديوان عام 2010.

وفي كلمة تقديمه للمجموعة يشير الكاتب المغربي محمد برادة الى أن "الكاتب أيمن قشوشي يضعنا، من خلال طريقة السرد والأسلوب المشحون بالاستعارات والكثافة الشعرية، أمام عتبة قصصية لا تتوخى حبك الواقع في مشاهد قصصية مكتملة، بقدر ما ترنو الى صوغ خطاب سردي، تأملي، ينبش قشرة الواقع والمرئي ليدس أسئلة وإيحاءات يدثرها قلق وجودي طافح بحيوية الشباب".

- قصص تجعل من أثر العالم ظلالا لنصوص هاربة بين ثنايا

وأضاف في المجموعة القصصية "التباس الألوان"، والتي تقع في 96 صفحة من القطع المتوسط، نقرأ القصص التالية: (قرنفل، موكتبة، راس اللفعا، مر القطار سريعا، عتبة، حب مسروق، اليونانية، N.I.C ، بلاجيا، طب النوازل)، قصص تجعل من أثر العالم ظلالا لنصوص هاربة بين ثنايا، ما التمع من نصوص سابقة (نتف وأحداث)، في حوار مسكون بين ما يراه السارد وبين ما انفلت في الزمن ولا يجد له منطقا، وهذا اللامنطق هو من يتحكم في البناء القصصي ككل، وإن بتفاوت، لكنه يقدم في نفس الآن شغفا متمردا بالحكي".

 يشار إلي أن أيمن قشوشي، من مواليد 1988 أسفي، قاص يشتغل في مجال الطب النفسي، وهو ما أهله أن يغوص عميقا في شخصياته وعوالمه، وهو عضو المكتب الإداري لمؤسسة الكلمة للثقافة والفنون بأسفي، سبق له أن شارك في العديد من المهرجانات والملتقيات الثقافية والأدبية والفنية، كما نشر نصوصه في العديد من المنابر والملحقات الأدبية بالمغرب.

ومن إحدي قصص المجموعة نقرأ: لم يكتب شيئا. أسبوع وهو يحاول أن يتم مقالته الشهرية. لم يسبق أن حدث له هذا منذ أن اشتغل بالمجلة منذ سبع سنوات تقريبا. دائما ينهيها، ويرسلها في اليومين الأولين لصدور العدد الأخير.يحتسي قهوته الساخنة. يقلب دفتر كتاباته، بحثا عن مسودة مقالة سابقة، تريحه من هذا الإرهاق غير المجدي.

أسبوعان والحال لم يتغير. الوقت يمر، وثقته بقدرته على الخلق تتضاءل ويزداد الأمر استعصاء، كان يبدأ بالعنوان عنوان مثير طبعا، ثم يبحث عن معنى لكلمات العنوان في عدة قواميس، عن كتابات سابقة، يربط ما وصل إليه، ويحاول إيجاد مدخل لكي يسرد رغيه الدائم، حتى أصبح يعرف متى عليه أن يضع النقطة ويعود إلى السطر من عدد الكلمات؟ متى يرسم علامة الاستفهام؟ أين يضيف صورة شعرة رهيفة؟

القلم توقف، والعناوين هجرته، ولم يتبق غير عشرة أيام. التفت إلى مكتبته المحيطة به، لم يضف لها كتابا منذ زمن بعيد. برقت الفكرة في رأسه وذهب ليرتاح.

المجموعة القصصية التباس الألوان محمد برداة أيمن قشوشي دار الفاصلة للنشر كلكن عذروات

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