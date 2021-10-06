القوى العاملة: صرف 7.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن صرف مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 17 منحة مولود، و3 منح زواج، و4 منح وفاة، و5 منح رعاية صحية، فضلًا عن صرف منحة عيد الفطر والأضحى لـ7524 عاملًا مسجلًا، بإجمالي 7 ملايين و540 ألف جنيه.

وقال إن المديرية قامت بتعيين 2057 شابًا، من بينهم 13 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 7076 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلًا عن توفير 622 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

وأوضحت إيمان السيد شحاتة، مدير المديرية، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى المهارة 1989 عاملًا على المهن المختلفة، واستخراج 2757 ترخيصًا بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 4 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 28 خطابًا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، وتجديد 3 تراخيص عمل لأجانب.

كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 632 منشأة دوريًا، وعمل 35 حملة تفتيش شامل.

وأسفر ذلك عن تحرير 257 محضرًا، كما تم التفتيش على 77 منشأة يعمل بها 51 طفلًا، وتم إنذار 12 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير 12 محضرًا فوريًا للمنشآت المخالفة، وإجراء التفتيش على 342 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 191 محضرًا للمنشآت المخالفة، وتم عقد 15 ندوة توعية، كما تم بحث 69 شكوى.

وفي مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 217 شكوى، تمت تسوية 33 منها وديًا، وإحالة 36 للقضاء، وحفظ 39 شكوى، وما زالت هناك 109 شكاوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني تم الانتهاء من دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الشوبك- شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات لـ25 متدربًا ومتدربة.