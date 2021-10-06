الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 6791 مخالفة مرورية على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الطرق السريعة
الطرق السريعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6791 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2014 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 152 مخالفة سير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و13  مخالفة موقف عشوائى، و 70 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

- الحركة المرورية في القاهرة والجيزة

فيما شهدت حركة السيارات بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة بمحاور القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، خلال الذروة الأولى للزحامات، ظهور كثافات مرورية متوسطة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وسط مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة المركبات على مدار اليوم بالكامل حيث سينتقل رجال المرور إلى تلك الأماكن المزدحمة ليتم إزالة أي معوقات مرورية.

وبمناطق الجيزة المختلفة، ظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة، و يفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات مرتفعة بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني ولشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

كثافات مرورية الإدارة العامة للمرور حركة المرور مخالفة مرورية متنوعة المخالفات المرورية الحملات المرورية الانضباط المروري

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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