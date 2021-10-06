الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لأول مرة.. حنان مطاوع تُشارك فى عملين من بطولتها

حنان مطاوع
حنان مطاوع

تخوض الفنانة حنان مطاوع، تجربة جديدة علهيا، حيث تنشغل خلال الفترة المقبلة، بعملين دفعة واحدة من بطولتها للمرة الأولى في مشوارها.

 وتعود "مطاوع"، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إلى مسلسلها المتوقف قبل عام "ورد"، بسبب مشكلات إنتاجية، وتبدأ التصوير مع إجراء بعض التعديلات على الطاقم القديم. 

هذا بالإضافة للعمل الجديد المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

كما تنسق حنان مطاوع مع المخرج حسني صالح، من أجل اختيار الوقت المناسب لتصوير مسلسلها الجديد "بت القبايل 2" المكون من 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات خلال الفترة القادمة، في أول تجربة لها على المنصات حيث قارب مؤلف العمل على الانتهاء من كتابة الحلقات كاملة ليبدأت تحضيرات تصوير المسلسل الجديد.

كانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، قد نظمت ندوة تكريم للفنانة حنان مطاوع، حيث حصلت على جائزة أحسن فنانة للعام الماضي من مهرجان الأمل بالسويد.

وحصدت الفنانة حنان مطاوع جائزة التميز، ضمن فعاليات استفتاء دير جيست لعام 2021، عن دورها في مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

مسلسل "القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى.

حنان مطاوع الفنانة حنان مطاوع تجربة ورد مشكلات إنتاجية حسني صالح بت القبايل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 6-10-2021

السيسى يصل مقر الندوة التثقيفية «العبور إلى المستقبل» بمناسبة احتفالات أكتوبر

في يومها الـ17.. أماكن حملة «معا نطمئن» للتطعيم ضد كورونا بالإسماعيلية

موعد شهر رمضان 2022.. متى يبدأ وينتهى

عاطل يذبح زوج شقيقته فى الزاوية الحمراء.. والنيابة تُحقق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبات لسجن «عسقلان» بإلغاء عقوبات انتقامية ضد أحد أسرى «جلبوع»

اشتية: إسرائيل تعمل على تدمير جهود المجتمع الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية

مُحافظ سلطة النقد الفلسطينية يطلع المبعوث الأمريكي على مستجدات الجهاز المصرفي