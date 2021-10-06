لأول مرة.. حنان مطاوع تُشارك فى عملين من بطولتها

تخوض الفنانة حنان مطاوع، تجربة جديدة علهيا، حيث تنشغل خلال الفترة المقبلة، بعملين دفعة واحدة من بطولتها للمرة الأولى في مشوارها.

وتعود "مطاوع"، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إلى مسلسلها المتوقف قبل عام "ورد"، بسبب مشكلات إنتاجية، وتبدأ التصوير مع إجراء بعض التعديلات على الطاقم القديم.

هذا بالإضافة للعمل الجديد المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

كما تنسق حنان مطاوع مع المخرج حسني صالح، من أجل اختيار الوقت المناسب لتصوير مسلسلها الجديد "بت القبايل 2" المكون من 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات خلال الفترة القادمة، في أول تجربة لها على المنصات حيث قارب مؤلف العمل على الانتهاء من كتابة الحلقات كاملة ليبدأت تحضيرات تصوير المسلسل الجديد.

كانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، قد نظمت ندوة تكريم للفنانة حنان مطاوع، حيث حصلت على جائزة أحسن فنانة للعام الماضي من مهرجان الأمل بالسويد.

وحصدت الفنانة حنان مطاوع جائزة التميز، ضمن فعاليات استفتاء دير جيست لعام 2021، عن دورها في مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

مسلسل "القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى.