المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن يؤكد أهمية اتفاق الرياض والتوصل إلى حل سياسى شامل

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، أهمية اتفاق الرياض والتوصل إلى حل سياسي شامل يلبي طموحات الشعب اليمني.

جاء ذلك على خلفية لقاء المبعوث الأممي مع كل من رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، في عدن، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وبحسب بيان صادر عن المبعوث الأممي، اليوم الأربعاء، أكد جروندبرج أن الهدف الرئيسي والعاجل لدى جميع الفاعلين المعنيين لا بد أن يكون إنهاء النزاع والتوصل لحل سياسي كلّي يشمل الجميع ويلبي تطلعات اليمنيين، مشددًا على أن ذلك يعد مسئولية مشتركة تتطلب من الجميع التزامًا كاملاً بجهود إحلال السلام.

ووفقًا لمركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، في تغريدة على موقعه الرسمي على "تويتر"، أن جروندبرج يرحب بعودة رئيس الوزراء اليمني إلى عدن، مشيرًا إلى أنه ناقش معه المستجدات السياسية، مؤكدًا على أهمية اتفاق الرياض في تحقيق الاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية والاقتصاد.

كما اجتمع جروندبرج بوزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، والسفير السعودي إلى اليمن، محمد آل جابر، ونائب الرئيس اليمني علي محسن، وعدد من كبار المسئولين اليمنيين.



وعلي صعيد آخر، أدانت السفارة الأمريكية في اليمن هجوم ميليشيا الحوثي على مدينة مأرب، وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 30 مدنيًا.

وقالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي، كاثي ويستلي، في رسالة نشرتها السفارة على حسابها على “تويتر” أمس الإثنين: إنها تدين بشدة الهجوم الحوثي المروع على حي سكني في مدينة مأرب، الذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

وشددت على وجوب تخلي الحوثيين عن هذا العدوان ضد إخوانهم اليمنيين، والسعي إلى حل سلمي للصراع.

وفي سياق منفصل، التقى السفير السعودي لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود لوقف إطلاق النار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب اليمني، ويحقق السلام والأمن في اليمن والمنطقة.