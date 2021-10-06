يقوى المناعة.. «الزراعة» تكشف 10 فوائد لتناول البرقوق

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين عن 10 فوائد لتناول ثمار البرقوق.

وتمثلت الفوائد في:

1- يعزز المناعة:

يحتوى البرقوق على نسبة كبيرة من فيتامين سي المساهم في تقوية جهاز المناعة، وهذا الفيتامين مسئول عن بناء مقاومة الجسم للعدوى والالتهابات.



2- يحسن الدورة الدموية:

حيث يحتوي على فيتامين K والبوتاسيوم اللذين لهما القدرة على امتصاص الحديد في الجسم، كما تحتوي هذه الثمرة على كمية كافية من الحديد والنحاس، ما يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، وبالتالي تنقية الدم وتنقية الدورة الدموية.

3- علاج تقلصات العضلات:

تعمل الكمية العالية من البوتاسيوم الموجود في البرقوق كإلكتروليت، وهو أمر ضروري من أجل الأداء الفعال للخلايا والأنسجة في الجسم، علاوة على ذلك، فإن تناوله بانتظام يمكن أن يساعد في علاج تقلصات العضلات في الجسم.

4- غني بمضادات الأكسدة:

يحتوي البرقوق على كميات عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على منع الأضرار التي تسببها الجذور الحرة في الجسم.، كما تحمي الفينولات الموجودة فيها الخلايا العصبية وأغشية الخلايا من أي إصابات ناجمة عن الإجهاد التأكسدي.

5- يساعد في تعزيز الهضم:

البرقوق مصدر جيد للألياف الغذائية، بالإضافة إلى مكونات السوربيتول والإيزاتين الموجودة به التي تساعد في تنظيم الجهاز الهضمي، ولهذين المكونين تأثير ملين يشجعان على إفراز السوائل في الأمعاء ويعززان التنظيف الفعال للفضلات.

6- يساعد في تحسين صحة العين:

تحتوي هذه الفاكهة النضرة على فيتامين C وبيتا كاروتين المعروفين بفائدتهما في الحفاظ على صحة العين ومنع التنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين، وفي الواقع، يتكون البرقوق من الكاروتينات واللوتين والزياكسانثين التي توفر الحماية ضد الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

7- يساعد في تعزيز سيولة الدم في الشرايين:

يساعد هذا التأثير في حماية قلبك من مشائل مختلفة مثل السكتة القلبية والسكتة الدماغية والأمراض القلبية الأخرى.



8- نضارة البشرة:

فيتامين سي الموجود في البرقوق مع مضادات الأكسدة الأخرى يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وشبابها وإشراقها، وهناك العديد من الدراسات التي ربطت بين ارتفاع محتوى فيتامين سي وتقليل مخاطر ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد على الجلد.

9- يقلل من تعرضك للإمساك:

إذا كنت مصابًا بالإمساك، فقد يؤثر ذلك على مثانتك لأنه يضع ضغطًا إضافيًا عليها ويؤدي إلى التبول بشكل متكرر، وللمساعدة في التخفيف منه بشكل أكثر فاعلية، يمكنك صنع مزيج خاص بنفسك، يُمزج كوب من التفاح مع كوب من نخالة الشوفان أو نخالة القمح غير المُصنَّعة و 3/4 كوب من عصير البرقوق، امزج 1-2 ملاعق كبيرة من المنتج مع حوالي 240 مل من الماء واشربه في المساء

10- يساعد على إنقاص الوزن

بفضل الألياف التي يحتويها، يمكن أن يساعدك تناول البرقوق على البقاء ممتلئًا لفترة أطول والتحكم في وزنك، وشاركت مجموعتان من النساء البدينات في دراسة، تناولت إحدى المجموعات البرقوق كجزء من نظام غذائي صحي، وكان له نتائج إيجابية مذهلة.