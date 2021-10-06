طلاب جامعة قناة السويس يشاركون بفعاليات المهرجان الغنائي للمتخصصين

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عن مشاركة طلاب جامعتنا بفعاليات المهرجان الغنائي للمتخصصين بالجامعات المصرية «برنامج القائد المبدع» تحت شعار «احتفالات أكتوبر والجمهورية الجديدة»، والذي ينظمه معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وذلك فى الفترة من 3 أكتوبر حتى 7 أكتوبر الجاري.

وتابع زكي، أن الجامعة حريصة على المشاركة فى كافة اللقاءات القمية وذلك لأهمية دعم التفاعل بين طلاب الجامعات المختلفة، مشيرًا إلى أن المهرجان يأتي بمشاركة 190 طالب من 16 جامعة مصرية المتخصصة في التربية الموسيقية وذلك تزامنًا مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

من جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المهرجان يلقي الضوء على المبدعين والمبتكرين، حيث أن هذا المهرجان يمثل فرصة حقيقية لدعم واكتشاف المواهب الشابة وله دورًا حيويا بارزًا في نشر الفنون، والمساهمة في تنمية وإثراء شخصية الطلاب، ونشر الوعي الفنى وتنمية التذوق الجمالي في المجتمع وتنمية وتوسعة المشاركة المجتمعية من خلال عروض تفاعلية مع الجمهور يقدمها الطلاب.

وقد أكد الدكتور كريم همام مدير المعهد أن برنامج القائد المبدع يساهم في تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع وذلك لبناء ودعم قدراتهم داخل المجتمع المصري، فهؤلاء الشباب هم شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المشرق، وهم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية والبناء، لذا وجب ضرورة الاهتمام بالشباب وتمكينهم كي يكونوا قادة المستقبل الذين يحملون راية مصر بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمصر والجمهورية الجديدة.

وأضاف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أنه سيتم من خلال المهرجان اختيار أوركسترا وزارة التعليم العالي الممثل في معهد إعداد القادة لكي يشارك في جميع الفعاليات المستقبلية، وذلك يسهم في صقل مواهب الطلاب وتشجيعهم على الاستمرار في الإنتاج الإبداعي.