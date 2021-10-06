130 باحث يؤدون إختبارات الالتحاق الدبلومة والماجستير والدكتوراه بألسن القناة

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن كلية الألسن شهدت هذا العام تحول كبير بالبرامج الدراسية الجديدة التى تم استحداثها للعام الأول سواء لمرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا.

وأشار زكي أن الكلية تقدم 20 دبلومة فى مجالات الترجمة واللغويات لأول مرة بخمس أقسام، إلى جانب الماجستير والدكتوراه مهنية وأكاديمية، كما تتاح دبلومة الترجمة الفورية لكليات التربية والآداب والألسن وما يعادلها من كليات الأزهر والجامعات الخاصة.