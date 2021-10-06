الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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130 باحث يؤدون إختبارات الالتحاق الدبلومة والماجستير والدكتوراه بألسن القناة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن كلية الألسن شهدت هذا العام تحول كبير بالبرامج الدراسية الجديدة التى تم استحداثها للعام الأول سواء لمرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا.

وأشار زكي أن الكلية تقدم 20 دبلومة فى مجالات الترجمة واللغويات لأول مرة بخمس أقسام، إلى جانب الماجستير والدكتوراه مهنية وأكاديمية، كما تتاح دبلومة الترجمة الفورية لكليات التربية والآداب والألسن وما يعادلها من كليات الأزهر والجامعات الخاصة.

 

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