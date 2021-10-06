محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الذكرى الـ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقدم المحافظ- في برقيته اليوم الأربعاء- تهنئة محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بمناسبة انتصارات أكتوبر العظيمة، ذكرى دحر جنود البغي والعدوان واجتياح خط بارليف، داعيا المولى- عز وجل- أن يديم على الرئيس عبد الفتاح السيسي المزيد من التوفيق والتقدم، ويكلل خطاه وجهوده البناءة؛ لمواصلة مسيرة العطاء نحو مستقبل زاهر.

ووجه محافظ الجيزة برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة القوات المسلحة.