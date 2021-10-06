تدريب فتيات مركز شباب طما بسوهاج على المبادئ الأولية فى السباكة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ورشة عمل لتعليم المبادئ الأولية فى السباكة لتقليل المياه المهدرة وترشيد الاستهلاك والتى شارك فيها فتيات مركز شباب طما.

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم تدريب الفتيات على كيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح تسربات المياه بجميع الأدوات الصحية وتوعية المشاركين بكيفية تركيب القطع الموفرة بجميع الأدوات الصحية بالمنزل.

وأكد رئيس مياه سوهاج انه يتم تنفيذ تلك الانشطة لنشر ثقافة الحفاظ على المياه وخاصة بعد تناقص نصيب الفرد من المياه ولان الحفاظ على الموارد المائية مسؤولية الدولة والمواطنين معًا.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أنه في نهاية ورش العمل يتم تعريف المشاركين بمراحل تنقية مياه الشرب والاستخدام الآمن للصرف الصحي ومخاطر الفلاتر والقيسونات والطلمبات الحبشية وأضرارها الصحية هذا بالإضافة إلى التوعية بالخدمات التي تقدمها الشركة هذا بالإضافة إلى حث السيدات بضرورة نشر رسالة التوعية المائية بين المواطنين حفاظًا على المياه المهدرة.