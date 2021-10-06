الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«آداب عين شمس» تحتفل بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

احتفلت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع شئون التعليم والطلاب وإدارة رعاية الشباب واتحاد الطلاب، اليوم، بالذكرى الـ٤٨ لانتصارات حرب السادس من أكتوبر لعام ١٩٧٣، وهي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على العدو الإسرائيلي، واستعاد أرض سيناء بعد احتلالها لمدة 6 سنوات من خلال تنظيم ندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر المجيدة"، في ظل إجراءات احترازية مشددة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة

استضافت الندوة اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، الخبير الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية، الذى عرض أسباب احتلال اسرائيل لسيناء وآليات النصر ومحاولات السلام قبل وبعد حرب ١٩٧٣، مؤكدًا على قدرة الجيش المصري على التغلب على الظروف الصعبة التى واجهته بحلول غير تقليدية، من خلال الاعتماد على ضخ المياه في هدم خط بارليف، كما استعرض اللواء الحلبي ، فيديو لمقاطع من كلمات الرئيس الراحل أنور السادات عقب الانتصار المجيد، وكيف استطاع بحكمته واحترافه العسكري والسياسي والدبلوماسي أن يكسر نظرية الأمن الإسرائيلية وتحطيمها في ست ساعات باستخدام مفهوم القوة الذكية.

الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة

وأشار الحلبي إلى أن مصر تمتلك أسلحة ردع قادرة على مواجهة أي اعتداءات، مؤكدا أن الجيش المصري وطني ومحترف وقادر على استيعاب تكنولوجيا التسليح في وقت قصير لامتلاكه بنية تأهيلية للمقاتل المصري.

وقام الدكتور مصطفى مرتضى بتكريم اللواء طيار هشام الحلبي تقديرا لجهوده في توعية جيل الحاضر والمستقبل من الشباب وذلك بإهدائه درع الكلية، كما أكد على حرص إدارة الكلية على الاحتفال بذكرى الانتصارات الوطنية وعلى رأسها انتصار أكتوبر المجيد سنويا تخليدا لهذه الذكرى التى نفخر بها جميعا.

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وأكدت الدكتورة حنان كامل على المردود المعرفي الذي تعود به هذه الندوات التثقيفية على الشباب الجامعي لتوعيتهم بضرورة معرفة تاريخ ومفاخر جيش بلادهم العظيم، كما دعت الطلاب إلى التسلح بالمعرفة والبحث عن المعلومة الصحيحة من مصادرها وعدم تصديق الشائعات المغرضة التي تقلل من قيمة النصر العظيم.

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