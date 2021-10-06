الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

في يومها الـ17.. أماكن حملة «معا نطمئن» للتطعيم ضد كورونا بالإسماعيلية

معا نطمئن
معا نطمئن

أعلن الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، استكمال حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، لليوم السابع عشر على التوالي بالإسماعيلية، نظرًا لإقبال المواطنين على التسجيل وتلقي اللقاح خلال الأيام الماضية، وذلك تيسيرًا على المواطنين، وتشجيعهم للتسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

وقال حطب، إنه تم تخصيص أتوبيسين للحملة بمدينة الإسماعيلية، وأتوبيس لكل إدارة صحية يضم فريقًا من التواصل المجتمعي بمديرية الصحة، يرتدون زيًا مخصصًا، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، فقط بصورة بطاقة الرقم القومي.  

 - أماكن تواجد الحملة اليوم 

 وأوضح أن الحملة ستتواجد بالأماكن التالية بمدينة الإسماعيلية في الموقف الجديد أمام الابراج ومكتب بريد حى السلام، وفي مدينة القنطرة غرب بالفرس كيلو 17 ومركز شباب السموح، وفي مدينة أبوصوير بقرية الواصفية، وعزبة الوني، وفي مدينة القصاصين بأبووهبة بالهيش ومحمد عوض بالخفيج وام زين بالسويدات، والشيخة سالمة بالمحسمة، وفي مدينة فايد بمركز شباب فايد ومركز شباب أبوسلطان ومركز شباب فنارة، وقرية الهوامشة بسرابيوم ومركز طب العائلة بفنارة".

وأضاف حطب أنه بالتنسيق مع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ومديرية الشباب والرياضة سيتم توجيه المواطنين بعد التسجيل بحملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"؛ لتلقي اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل، بأقرب مركز شباب “مركز شباب السلام- مركز شباب الفردوس” لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة وهدفها تطعيم كل مواطن على أرض المحافظة بلقاح فيروس كورونا والوصول له بمختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد شدد على جميع المديريات الخدمية بالجهاز الإداري بالدولة، على ضرورة حث العاملين لديهم بضرورة التطعيم والحفاظ على صحتهم وتلقى لقاح كورونا كإجراء ضروري لمجابهة الموجة الرابعة من جائحة كورونا. 

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