رئيس البرلمان العربي: حرب أكتوبر سطرت أروع الأمثلة في تحقيق المستحيل

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، مؤكدا أن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوماً شعلة مضيئة فى تاريخ العسكرية المصرية والعربية، وسيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية.

ووجه رئيس البرلمان العربي بهذه المناسبة تحية اعزاز وتقدير للقوات المسلحة المصرية التي سطرت أروع الأمثلة في التضحية والبطولة والعزة والكرامة من أجل استرداد أرض سيناء، مشددا على أن حرب أكتوبر المجيدة تمثل فخرا للعرب وتجسيدا للعزيمة والإصرار على النجاح.

وقال رئيس البرلمان العربي إن حرب أكتوبر أعادت الكرامة المصرية والعربية وسطرت أروع الأمثلة في تعزيز التضامن العربي وتحقيق المستحيل، داعيا المولى -عز وجل- أن يرحم شهدائها، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.

وفي وقت سابق نشر الموقع الرسمي للقوات المسلحة، فيديو بعنوان "عقيدة مصري" يرصد لقطات نادرة عن حرب أكتوبر، في إطار الاحتفالات التي تقوم بها بمناسبة شهر الانتصارات، حيث تواصل وزارة الدفاع الاحتفال بحرب السادس من أكتوبر 1973 والتي مر عليها أكثر من 48 عاما.

وتناول الفيلم الذى نشرته وزارة الدفاع بعض شهادات القادة الإسرائيليين عن الحرب وكيف كانت الحرب مفاجئة لهم، وتحدث بعضهم عن قوة الجيش المصرى والذى استطاع تحقيق النصر في أكتوبر 1973.

جدير بالذكر أن أهم نتائج حرب أكتوبر تمثلت في استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس واسترداد جميع الأراضي في شبه جزيرة سيناء، واسترداد جزء من مرتفعات الجولان السورية، وتحطيم الأسطورة التي روجتها اسرائيل عن جيشها بأنه “الجيش الذي لا يقهر”، إضافة إلى عودة الملاحة في قناة السويس، بالإضافة إلى ما أحدثته الحرب من تغيرات عميقة في كثير من المجالات على الصعيد المحلي لدول الحرب، وعلى الصعيد الإقليمي للمنطقة العربية، وانعكاساتها على العلاقات الدولية بين دول المنطقة والعالم الخارجي، خاصة الدول العظمى.