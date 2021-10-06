وزير الري: عازمون على التصدي لجميع التعديات في المهد

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، على كافة الأجهزة المعنية بالوزارة، بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الموجات الحالية لإزالة التعديات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وقال “عبد العاطي”، إن الوزارة عازمة على التصدي لكافة أشكال التعديات وفي مهدها على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مع القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة موقف إزالة التعديات على المجاري المائية والموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات.

واستعرض الوزير عمال ازالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في غضون 6 أشهر، والموقف الحالى لحصر التعديات وحملات الإزالة الموسعة التى بدأ تنفيذها فى جميع المحافظات.



وأوضح أن أعداد الإزالات المستهدفة بلغت حوالى ١٦٣ ألف حالة تقع على مساحة ٨.٢٧٥ مليون متر مربع، وتم خلال اليوم الأول للحملات إزالة عدد ٨٦٣ حالة تعدٍ بمساحة تزيد عن ٩٩ ألف متر مربع، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

كما وجه الدكتور عبد العاطى، خلال الاجتماع بالاستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعداداً لموسم الأمطار والسيول ، والتأكيد على المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه ، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري.