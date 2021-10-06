الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شاب يقتل عمه بسبب خلاف على قطعة أرض بسوهاج

جثة
جثة

لقي سائق مصرعه طعنًا على يد نجل شقيقه ناحية مركز دار السلام شرقي جنوب محافظة سوهاج؛ بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من المستشفى الجامعي، بوصول "جمال.خ.م"، 37 عامًا، سائق، ويقيم مركز دار السلام، مصابًا بجرحين طعنيين بالصدر من الناحية اليمنة واليسرى، وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة.

وبسؤال شقيقه "مرعي.خ.م"، 48 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية اتهم نجل شقيقه "ح. ز.م"، 19 عامًا، عامل، يقيم بذات الناحية بالتعدي على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض “سكين”، وإحداث إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه.

وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة، لمباشرة التحقيق في الواقعة.

ضرب قطع مصرع أمن النيابة

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رسائل ٦ أكتوبر

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