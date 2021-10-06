الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة تونسية تقاضى «النهضة» لحصولها على تمويلات أجنبية

تونس
تونس

أعلنت منظمة "أنا يقظ"، غير الحكومية التونسية والمتخصصة بقضايا الفساد أنها ستقاضي حركة النهضة بشبهة الحصول على تمويلات أجنبية مجهولة المصدر عامي 2016 و 2018.

وقالت المنظمة، في بيان مساء أمس الثلاثاء: إن الحركة وقعت عقدين مع إحدى الشركات الأجنبية بقيمة تتجاوز 355 ألف دولار، قبل مؤتمرها العاشر عام 2016 وقبل الانتخابات البلدية عام 2018.

وأوضحت المنظمة الأهلية: أنها ستقدم طلب تعهّد لمحكمة المحاسبات لاتخاذ ما يوجبه القانون الانتخابي من إجراءات ضدّ حركة النهضة بشأن ذلك.

وأضافت أنها ستتقدم بشكوى جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لوجود شبهة تمويل مجهول المصدر وفق القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، الذي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

ويأتي هذا بينما يحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج.

يأتي هذا فيما يتم التحقيق مع حركة النهضة حول عقد "لوبينغ"، أبرمته النهضة  يوليو الماضي، للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة وتوفير دعم وسائل الإعلام، من أجل تشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية.

والتحقيق الآخر،  فتحه القضاء الاقتصادي والمالي، شهر يوليو الماضي، حول عقود "اللوبيينغ" التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، اعتمادا على التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.

يأتي هذا فيما استقبل رئيس تونس قيس سعيد، مساء الثلاثاء بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، المكلفة بتشكيل الحكومة التونسية.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اطلع قيس سعيد على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة.

 وجدد قيس سعيد خلال لقائه نجلاء بودن على ضرورة التسريع في ذلك بما يلبى آمال الشعب التونسي ويحقق تطلعاته.

 

منظمة أنا يقظ أعضاء حركة النهضة حركة النهضة حركة النهضة الاخوانية في تونس اجراءات قيس سعيد

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وائل لطفي

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