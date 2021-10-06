دبلوماسيون: الرئيس الصينى ربما لن يحضر قمة مجموعة العشرين بإيطاليا

أبلغ دبلوماسيون صينيون مسئولي مجموعة العشرين بأن الرئيس شي جين بينج لا يعتزم حاليا حضور قمة مجموعة العشرين في إيطاليا هذا الشهر شخصيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.



وقال مبعوثون صينيون في اجتماع تحضيري في فلورنسا الشهر الماضي إن شي قد لا يتمكن من الحضور، وأشاروا إلى بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا الصينية، التي يمكن أن تشمل الحجر الصحي للمسافرين العائدين، كسبب لعدم اعتزام شي الذهاب إلى روما.



ونقلت بلومبرج عن عدة مصادر، لم تسمها، قولها إنها على دراية بالأمر، ووفقا للتقرير لم يتم إجراء أي اتصال بشأن حضور شي منذ ذلك الحين، وأن إيطاليا، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين، لم تتلق ردا رسميا بعد.



كانت رحلة شي المحتملة إلى إيطاليا موضع تساؤل لفترة طويلة. ولم يغادر الرئيس الصيني بلاده منذ منتصف يناير .2020 كما أنه لم يستقبل أي ضيوف رسميين لمدة عام ونصف العام.



وإذا لم يذهب شي إلى روما، فهذا يعني أن أول اجتماع شخصي مقرر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتم.



ولا تزال العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم متوترة.