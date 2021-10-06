سى إن إن: أديس أبابا تهرب الأسلحة جوًا لإريتريا لإشعال حرب تيجراى

كشف تحقيق أجرته شبكة سي إن إن الأمريكية عن انتهاك جديد تقوم به الحكومة الإثيوبية يضاف إلى سلسلة انتهاكاتها ضد عرقية تيجراي، حيث كشفت أن الحكومة الإثيوبية تستخدم شركة الطيران الرئيسية في البلاد من أجل نقل الأسلحة من وإلى إريتريا المجاورة خلال الحرب الأهلية في منطقة تيجراي الإثيوبية.

وتؤكد وثائق الشحن والبيانات التي اطلعت عليها CNN، بالإضافة إلى شهادات شهود العيان والأدلة الفوتوغرافية، أنه تم نقل الأسلحة بين مطار أديس أبابا الدولي والمطارات في مدينتي أسمرة ومصوع الإريتريين على متن العديد من طائرات الخطوط الجوية الإثيوبية في نوفمبر 2020 خلال الفترة القليلة الأولى من بدء الحرب في تيجراي.

وقال الخبراء إن الرحلات الجوية ستشكل انتهاكا لقانون الطيران الدولي، الذي يحظر تهريب الأسلحة للاستخدام العسكري على الطائرات المدنية.

وتابعت سي إن إن: يبدو أن الفظائع التي ارتكبت خلال النزاع تنتهك أيضًا شروط برنامج التجارة الذي يوفر وصولًا مربحًا إلى سوق الولايات المتحدة والذي استفادت منه الخطوط الجوية الإثيوبية بشكل كبير.

يأتي هذا فيما أثبتت تحقيقات سابقة لشبكة سي إن إن، أن الجنود الإريتريين كانوا وراء بعض أسوأ الفظائع، بما في ذلك العنف الجنسي والقتل الجماعي ضد عرقية تيجراي.

ووفقا لسي إن إن فقد هربت شركة الطيران الإثيوبية الحكومية العديد من البنادقوالمواد الغذائية الجافة حسب مصادر شركة الطيران - على رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية في 12 نوفمبر.

وفي الفترة من 9 نوفمبر إلى 28 نوفمبر الماضي - أصدرت الخطوط الجوية الإثيوبية فاتورة كشفت عن دفع عشرات الآلاف من الدولارات لوزارة الدفاع الإثيوبية مقابل مواد عسكرية بما في ذلك بنادق وذخيرة سيتم شحنها إلى إريتريا، وفقًا لسجلات اطلعت عليها شبكة سي إن إن.

وفي إحدى الوثائق، تم إدراج "طبيعة وكمية البضائع" على أنها "عبوة عسكرية" و"مواد غذائية جافة" كما تضمنت السجلات اختصارات وأخطاء إملائية مثل "AM" للذخيرة و "RIFFLES" للبنادق ، وفقًا لموظفي شركة الطيران.

وقال بينو باكستين، رئيس DEGAS، مجموعة الخبراء الهولندية لسلامة الطيران، لشبكة CNN إن فواتير الشحن هذه مطلوبة لجميع الرحلات التجارية حيث يحتاج الطاقم على متن الطائرة إلى معرفة محتويات الشحنة لضمان نقلها بأمان.

وتُظهر بوليصة الشحن الجوي وبيان الشحن من ذلك التاريخ أن الخطوط الجوية الإثيوبية فرضت رسومًا على إثيوبيا 166398.32 دولارًا مقابل 2643 قطعة من السلاح.

وجاءت الشحنات في وقت يتزايد فيه النشاط العسكري. وقالت مصادر أمنية في المنطقة لشبكة CNN إن الإريتريين بحاجة إلى إعادة الإمداد للقتال في تيغراي.

ومع تحرك الطائرات ذهابًا وإيابًا بين البلدين ، وقعت مذابح التيجرايين في مدينة أكسوم على يد القوات الإريترية في 19 نوفمبر و 30 نوفمبر على التوالي.

وقال بعض موظفي الخطوط الجوية الإثيوبية الحاليين والسابقين ، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من التداعيات، إن غالبية رحلات الأسلحة إلى إريتريا كانت في نوفمبر.

وتم استخدام كل من طائرات الشحن والركاب في عملية تهريب الأسلخة، ولا تظهر العديد من هذه الرحلات على منصات تتبع الرحلات الجوية الشهيرة عبر الإنترنت مثل Flightradar24. عندما يحدث ذلك ، غالبًا ما تكون الوجهة في إريتريا غير مرئية ويختفي مسار الرحلة بمجرد عبور الطائرة الحدود من إثيوبيا.

وأخبر الموظفون شبكة CNN أنه بإمكان الموظفين إيقاف تشغيل إشارة ADS-B يدويًا على متن الطائرة لمنع تتبع الرحلات الجوية علنًا.

وغالبًا ما كان يتم تخصيص أرقام الرحلات نفسها للرحلات الجوية ، بشكل أساسي ET3312 و ET3313 و ET3314 ، مع كون "ET" هو رمز الخطوط الجوية الإثيوبية.

وقال عمال الخطوط الجوية الإثيوبية انهم شاهدوا موظفين آخرين في شركة طيران يقومون بتحميل وتفريغ أسلحة ومركبات عسكرية على متن رحلات متجهة إلى أسمرة، وقال بعض العمال أنهم ساعدوا في وضع الأسلحة على الطائرات بأنفسهم.

واطلعت CNN على بطاقات هوية العاملين في الخطوط الجوية الإثيوبية اليت حدثوا إليها.

وقال موظف سابق لشبكة CNN إنهم تلقوا تعليمات في مطار بولي الدولي في أديس أبابا بتحميل أسلحة وأربع مركبات عسكرية على طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية كان من المقرر أن تتجه إلى بلجيكا ولكن تم إرسالها بدلاً من ذلك إلى إريتريا.

وأضاف الموظف: كما حملت الطائرات الأثيوبية، السيارات من نوع تويوتا بيك آب ، وبها منصة للقناصين" وقال الموظف السابق: "تلقيت مكالمة من المدير العام في وقت متأخر من الليل لإخباري بالتعامل مع الشحنة و جاء الجنود في الساعة الخامسة صباحًا لبدء تحميل شاحنتين كبيرتين محملتين بالأسلحة والشاحنات الصغيرة و"اضطررت إلى إيقاف رحلة إلى بروكسل ، طائرة شحن 777 كانت محملة بالورود ، ثم أفرغنا نصف البضائع القابلة للتلف لإفساح المجال للأسلحة".

وحذر الموظف السابق الجنود من أن المركبات كانت تحمل كمية من الغاز أكبر بكثير مما هو مسموح به بموجب قواعد النقل الجوي الدولية ، لكنه قال إنها ألغيت بعد اتصال مباشر من قائد في الجيش.

وقال الموظف: “قال (القائد) إننا ذاهبون للحرب ونحتاج الوقود ليتم تحميله”، "ثم قمت بإحالة المشكلة إلى مديري وتولى مديري المسؤولية وسمح لهم بتحميلها."

وقال الموظف إن الطائرة ، المحملة بالأسلحة والزهور ، سافرت إلى إريتريا ، ثم عادت إلى أديس قبل أن تتجه إلى بروكسل في اليوم التالي.

وقال العديد من الموظفين في مطار أديس أبابا إنهم رأوا رحلات أسلحة متعددة تغادر إلى إريتريا كل يوم في بداية الصراع، كما تحدثوا عن رحلات جوية تحمل أسلحة من إريتريا إلى إثيوبيا.

قال أحدهم إنهم رأوا دبابات ومدفعية ثقيلة محملة على طائرات قادمة إلى أديس أبابا ، بينما تم إرسال أسلحة صغيرة - قذائف مورتر وقاذفات - إلى أسمرة.

قال موظفون لشبكة CNN إنهم يعتقدون أن الأسلحة الأصغر كانت تُرسل إلى أسمرة لتسليح القوات الإريترية.

وفي يونيو ، انتشرت صور على منصات التواصل الاجتماعي تظهر صناديق تحتوي على قذائف مورتر على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية ونفس الصناديق محملة على متن الطائرة في مصوع بإريتريا.

و أكدت سي إن إن الصور هذه باستخدام تقنيات التحليل المرئي والمقابلات والأدلة الوثائقية ، يرجع تاريخها إلى رحلة شحن 777 للشحن التي حلقت من إثيوبيا إلى إريتريا والعودة بين 8 و 9 نوفمبر.

تُظهر الصور مجموعة متنوعة من قذائف الهاون مكدسة في الصناديق.



التداعيات القانونية

قال العديد من خبراء الطيران الذين تحدثت إليهم سي إن إن بشأن هذه النتائج إن الخطوط الجوية الإثيوبية تنتهك على ما يبدو اتفاقية الطيران المدني الدولي ، المعروفة باسم اتفاقية شيكاغو ، التي تحظر على الناقلات التجارية نقل "ذخائر الحرب أو أدوات الحرب".



قال بابلو مينديز دي ليون ، أستاذ قانون الجو والفضاء في لاهاي ، لشبكة CNN: أن [هذه الرحلات] تم تشغيلها بواسطة طائرات مدنية تخضع لبنود اتفاقية شيكاغو" ، مضيفًا أن النتائج التي توصلت إليها سي إن إن "لها الكثير من التداعيات والشروط القانونية ، وكلها التي ربما لم تتحقق ".