دونالد ترامب يخرج من قائمة فوربس لأغنى 400 أمريكى

لم يعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ثريا بما يكفي ليُدرج على قائمة مجلة فوربس لأغنى 400 أمريكي.



وتقدر قيمة ثروة ترامب حاليا بنحو 5ر2 مليار دولار، مما يجعله أقل بـ 400 مليون دولار من الحد المقرر لإدراجه في قائمة هذا العام، حسبما ذكرت المجلة .



وفي العام الماضي، احتل ترامب المرتبة 339 في الترتيب، لكن فوربس قالت إنه لم يلحق بأي من المراكز الـ 400 الأولى هذا العام حيث انخفضت ثروته بمقدار 600 مليون دولار منذ بداية الجائحة.



ووفقا لمجلة فوربس ، ازدهرت أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة والأصول الأخرى في حقبة كورونا.



وكتبت المجلة :"لكن الممتلكات في المدن الكبرى ، التي تشكل الجزء الأكبر من ثروة ترامب ، قد ضعفت، مما أخرج الرئيس السابق من النادي الأكثر تميزا في البلاد".



وكان ترامب يدرج في القائمة كل عام منذ عام 1996، وبدأ ذلك باحتلاله رقم .368 وفي الفترة من 1997 إلى 2016 ، وهو العام الذي انتخب فيه ، وجد نفسه في النصف العلوي من القائمة.



ومع ذلك، بدأ تراجعه في عام 2016، ومنذ ذلك الحين استمر ترامب في التدهور في الترتيب، قبل أن يسقط من القائمة تماما الآن.