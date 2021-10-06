رئيس بولندا يدعو الناتو إلى التصدى لـ«السيل الشمالى 2»

أعلن الرئيس البولندي أندجيه دودا أن حلف الناتو يجب أن يجد حلولا خلال القمة المقبلة له في مدريد، ويتصدى لتحديات من بينها تعزز قدرات روسيا ومشروع "السيل الشمالي 2" للغاز.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، أشار دودا في حديث أمام منتدى وارسو للأمن، إلى أنه من التحديات التي تواجه الناتو التطور الاقتصادي للصين ومخاطر الإرهاب وأزمة الهجرة ومشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وأضاف أن "قمة الناتو في العام المقبل في مدريد يجب أن تجد حلولا شاملة للتصدي لجميع التحديات".

وتابع: "علينا أن نرى كامل طيف التهديدات وتقوية قدراتنا على التصدي لها"، مشيرا إلى أن بينها تعزز قدرات روسيا.

وكانت موسكو قد انتقدت موقف بولندا بشأن المخاطر المزعومة من جانب روسيا، مشيرة إلى أن تعزيز حضور قوات الناتو في شرق أوروبا لن يؤدي إلى تعزيز الأمن، بل بالعكس إلى زيادة التوترات

وعلى صعيد آخر، سجلت قوات حرس الحدود في بولندا، اليوم 398 محاولة هجرة غير شرعية من بيلاروسيا خلال الــ 24 ساعة الماضية.

وذكر "راديو بولندا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أنه تم القبض أيضا على 29 مهاجرا، هم 24 عراقيا وثلاثة سوريين ولبنانيين اثنين، فيما تم القبض على سوري وأوكراني وألماني بتهمة المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية.

وسجلت السلطات في بولندا أكثر من عشرة آلاف محاولة للهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى اعتقال 1500 شخص آخرين منذ شهر أغسطس الماضي عندما بدأ التدفق الشديد لمحاولات الهجرة.

يشار إلى أن بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا اتهمت أليكساندر لوكاشنكو رئيس بيلاروسيا بدعم تدفق الهجرة غير الشرعية باتجاه الاتحاد الأوروبي واستخدام المهاجرين كأداة سياسية.