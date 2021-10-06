بايدن: بحثت مع الرئيس الصينى قضية تايوان

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه بحث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قضية تايوان، وضرورة الالتزام بالاتفاق بشأنها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية، قال بايدن للصحفيين: "تحدثت مع الرئيس شي عن تايوان. ونحن متفقون... وسنلتزم بالاتفاق بشأن تايوان. وهذا ما نصر عليه، وأشرت إلى أنني لا أعتقد أننا يجب أن نعمل على أي شيء آخر غير الالتزام بالاتفاق".

وجاء ذلك في إشارة إلى التزام الولايات المتحدة بسياسة "الصين الواحدة"، مع أن واشنطن تبنت قانونا حول العلاقات مع تايوان، ينص على تقديم الدعم لتايوان ويربط بين الموقف تجاه العلاقات مع بكين وبين التوقعات بشأن حل سلمي لقضية تايوان.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات حول تايوان، حيث كثفت القوات الجوية الصينية تحليقات طائراتها فوق منطقة الدفاع الجوي لتايوان.

ودعت الولايات المتحدة الصين لوقف أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان، التي اعتبرتها واشنطن "استفزازية ومزعزعة للاستقرار".

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه للاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا أساسيا للولايات المتحدة، و التزامه بمواصلة تنفيذ نتائج القمة التي عُقدت بين الجانبين في يونيو الماضي.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن هذا جاء خلال محادثات هاتفية بين بايدن و رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث ناقشا ما يقوم به مجلس التجارة و التكنولوجيا بين الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي من أعمال لضمان ارتباط القواعد الحاكمة لها بمبادئ السوق و معالجة التحديات الناشئة.

كما بحث الجانبان ضرورة اتخاذ خطوات لمعالجة أزمة المناخ تزامنا مع الاستعداد لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في جلاسجو باسكتلندا لاحقا هذا الشهر، إضافة إلى دعم بايدن القوي لانضمام دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي وأهمية التعاون الأمريكي - الأوروبي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.