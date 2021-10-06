الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

الرئيس الجزائرى يؤكد التزام بلاده الثابت بدعم مالى

الرئيس الجزائري عبدالمجيد
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تضامن بلاده اللامشروط والتزامها الثابت بدعم مالي خاصة في ظل التحديات الراهنة.


جاء ذلك خلال الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة للرئيس المالي عاصيمي جويتا، عقب وصوله إلى مالي، مساء أمس، في زيارة رسمية.


وكتب وزير الخارجية الجزائري، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"تشرفت باستقبالي من قبل رئيس الدولة لجمهورية مالي الشقيقة عاصيمي جويتا، ونقلت له تحيات الرئيس عبد المجيد تبون ورسالته التي تجدد تضامن الجزائر اللامشروط والتزامها الثابت بدعم مالي خاصة في ظل التحديات الراهنة".


في السياق ذاته، أكد رئيس وزراء مالي شوجيل مايجا ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، خلال لقائهما، عزمهما تكريس الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المبنية على التضامن الراسخ والدعم المتبادل، خاصة في ظل التحديات الراهنة المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي.


كان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قد وصل مساء أمس، إلى مالي في زيارة رسمية بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل ١٥٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا، و٣ حالات وفاة، فيما تماثل ١١٠ مرضى للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠٣ آلاف و٥١٧ حالات من بينها ١٥٨ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٣٩ ألفًا و٤١٩ شخصًا.

 

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٨١٥ حالة، فيما يتواجد حاليًا ١٥ مريضًا في العناية المركزة.

 

كما أفاد بيان الوزارة أن ٢٠ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال لـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٢٤ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، و٤ ولايات أخرى سجلت 10 حالات فما فوق.

 

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