أجراس الكاتدرائية الأمريكية تدق 700 مرة حدادًا على ضحايا كورونا

تدق أجراس الكاتدرائية الوطنية الأمريكية، غدًا الخميس، 700 مرة حدادًا على أرواح 700 ألف شخص لقوا حتفهم بالولايات المتحدة نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".



وذكر مسئولو الكاتدرائية، في تصريحات صحفية أن هذا الإجراء من المتوقع أن يستمر 70 دقيقة، مشيرة إلى أن أجراسها قد دقت 600 مرة على مدى ساعة بعد أن كان عدد ضحايا الفيروس 600 ألف في شهر يونيو الماضي.



ويأتي هذا بينما تكافح الولايات المتحدة للتصدي للموجة الجديدة من إصابات الجائحة في ظل استهداف قوي من متحور "دلتا" شديد العدوى للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس.



وبحسب بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن 76% من الأمريكيين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح وهناك 65% من المواطنين تلقوا اللقاح الكامل بجرعتين



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.