الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اعتقال 9 من إرهابيى داعش فى عدة محافظات بالعراق

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، إلقاء القبض على 9 عناصر من تنظيم "داعـش" الإرهابي في خمس محافظات.


وقال رسول -في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عمليات أمنية استباقية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في 5 محافظات عراقية، إذ تمكن من إلقاء القبض على 9 عناصر من داعـش في محافظات الأنبار، نينوى، صلاح الدين، بغداد، كركوك".


وأضاف أن الجهاز ألقى القبض على عنصرين إرهابيين في الأنبار وثلاثة آخرين في كركوك وصلاح الدين، كما نفذت قوة خاصة من الجهاز عمليتين نوعيتين في محافظتي بغداد و نينوى أسفرتا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين.


وبالتنسيق مع أسايش أقليم كردستان العراق، مُحافظة أربيل، تمكن الجهاز، وفق البيان، "من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي ينتمي لعصابات داعش، واحكمت قبضتها على ارهابي خر بعملية منفصلة".


من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقال "إرهابية" تنتمي لتنظيم "داعش" خلال عملية أمنية في قضاء تلعفر غربي محافظة نينوى.


وذكرت مديرية الاستخبارات -في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز)، اليوم- أنه "تأكيدا لمساعيها بملاحقة ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي وخلاياه النائمة وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15، تمكنت أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع استخبارات ومكافحة تلعفر وقوات برية من الفوج الثاني لواء المشاة 73، من القبض على إحدى الإرهابيات اللواتي كن ناشطات بما يسمى (ديوان التعليم) في قضاء تلعفر غربي نينوى أثناء دخول تنظيم داعش الإرهابي للمحافظة".


وأضاف البيان أنها "تقوم بتشجيع الفتيات والنساء للانتماء لتلك العصابات وهي من المطلوبات للقضاء بموجب أحكام المادة 4/ إرهاب".

أمن تعاون لقاء داعش العسكري العراق محافظة الدين بغداد الإرهاب وزارة الدفاع صلاح الدين مكافحة الإرهاب كردستان العراق

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