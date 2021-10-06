الاحتلال الإسرائيلى يُفرج عن صحفية فلسطينية ويعتقل شخصين فى بيت لحم والقدس

أفرج الاحتلال الإسرائيلي، عن صحفية فلسطينية بعد أن أمضت في سجونه 11 شهرًا، بالتزامن مع اعتقال صبي في محافظة بيت لحم وشاب في حي الشيخ جراح.



وقال منتصر سمور، مدير نادي الأسير في جنين، في تصريح صحفي، إنه تم الافراج عن الصحفية بشرى الطويل، وهي من مدينة "البيرة"، من سجن "الدامون" وأخلى سبيلها عن حاجز الجلمة شمال محافظة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية.



واعتقلت قوات الاحتلال، الصبي محمد الفواغرة (13 عامًا)، أثناء تواجده بالقرب من مدرسة قرية واد رحال، جنوب بيت لحم.



وقال شهود عيان إن الاحتلال اعتقل مساء اليوم شابًا، لم يتسن سوى معرفة اسمه الأول "أحمد" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والذي اقتحمه مئات المستوطنين في وقت سابق اليوم بحماية من قوات الاحتلال.

و علي صعيد آخر ، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، تسجيل 12 وفاة، و872 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1380 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، و2 في نابلس، و2 في جنين، وحالة في طولكرم، وحالة في قلقيلية.

وأشارت إلى وجود 68 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 186 مريضا، بينهم 17 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى في فلسطين 1,416,215 بينهم 776,687 تلقوا الجرعتين من التطعيم، منهم 2,083 تلقوا 3 جرعات من التطعيم.