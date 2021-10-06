مسئولة سابقة فى «فيسبوك» تحذر من أضرار الشركة بالأطفال

طالبت فرانسيس هوجين، المسئولة السابقة في شركة "فيسبوك"، الكونجرس الأمريكي، بالتدخل لوقف ما تتسبب به شبكة التواصل العملاقة من "أضرار بالأطفال وبالمجتمع عموما".



وخلال شهادتها أمام اللجنة الفرعية للتجارة بمجلس الشيوخ الأمريكي حول حماية المستهلكين قالت فرانسيس إن "فيسبوك" أضرت بالأطفال والمراهقين من مستخدمي المنصات المختلفة للشركة، كما أثارت الانقسامات الاجتماعية وأضعفت الديمقراطية الأمريكية ضمن قائمة من الاتهامات الأخرى.



وأشارت فرانسيس (37 سنة)، التي عملت سابقا مديرةً للمنتجات ضمن فريق الشركة المعني بالمعلومات المغلوطة، إلى أن وضع قواعد منظمة لعمل الشركة سيحتاج إلى شفافية من بينها الإتاحة الكاملة للبيانات لإجراء أبحاث لا تخضع لإدارة الشركة.



من جانبها، قالت السيناتور مارشا بلاكبيرن، أكبر عضو من الجمهوريين باللجنة، إن "فيسبوك" أغفلت الأطفال في مواقعها وجعلت أولويتها لتحقيق الربح على حساب حماية المستخدمين من الصغار أو غيرهم.

وفي تمام الساعة السادسة والنصف من مساء أول أمس الأثنين ، لاحظ مستخدمو خدمة «واتساب» توقف التطبيق، إذ أن عملية تلقي وإرسال الرسائل تعطلت بشكل تام.

وفي البداية، ظن العديد أن المشكلة ترتبط بالإنترنت لكن الأمر انكشف أكثر عندما حاول مستخدمون الدخول إلى تطبيق «فيسبوك» الرئيسي، فوجدوه هو أيضًا معطلًا.

وتوالت البلاغات من المستخدمين، وضج موقع «تويتر» بمنشورات تفيد بتعطل خدمات «فيسبوك».

ورصدت العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة بلاغات المستخدمين، مشيرة إلى أن العطل الذي حصل عالميًا وأصاب الملايين.

وعقب ساعة من العطل، علقت شركة «فيسبوك» عبر «تويتر» بعدما عجزت عن النشر على منصتها بسبب العطل الذي ضربها.

وقالت فى تغريدة لها على «تويتر» إن هناك عطلًا، مؤكدة أنها تعمل على معالجته، وقالت: "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

من جانبها، قالت خدمة "واتساب" المملوكة من "فيسبوك" إن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات مع التطبيق في الوقت الحالي، مستدركة "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها".

كما قالت خدمة انستجرام "نمر بأوقات صعبة وندعو المستخدمين إلى الصبر".