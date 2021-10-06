وزير الإعلام اليمنى يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على الحوثيين

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي، مراجعة مواقفهم والتصدي لمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف قتلها الممنهج والمتعمد للمدنيين، وإدراجها وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.



وأوضح الإرياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن الموقف الدولي المتخاذل إزاء ما يتعرض له المدنيون من جرائم إبادة جماعية يعطي إشارات سلبية للمليشيا الحوثية للاستمرار في جرائمها وانتهاكاتها التي يذهب ضحيتها الأبرياء من النساء والأطفال.



وأشار إلى أن محافظة مأرب التي تحتضن أكبر تكتل للنازحين بين المحافظات اليمنية تتعرض لعدوان بربري منذ أعوام، وتستهدف مليشيا الحوثي الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وتتعرض مديرية العبدية لحصار غاشم منذ أسابيع، في ظل صمت دولي‏.

وعلى صعيد آخر، بحث نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، مع سفير ألمانيا لدى اليمن هوبيرت يوسيف، المستجدات على الساحة اليمنية، ومجالات التعاون والتنسيق بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح- خلال اللقاء مع سفير ألمانيا لدى اليمن هوبيرت يوسيف، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - عن أمنياته للسفير بالتوفيق في أداء مهامه كسفير لألمانيا لدى اليمن.

وأشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والدور الألماني الداعم لليمن وجهود ألمانيا الهادفة إلى تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني جراء الانقلاب الحوثي.

وقدم نائب الرئيس للسفير الألماني شرحًا مفصلًا عن طبيعة الأوضاع الحالية في اليمن على مختلف المستويات والجهود المبذولة لتحقيق السلام، ودعم الشرعية المستمر لتلك الجهود وآخرها المبادرة التي تقدم بها المملكة العربية السعودية، وكل الجهود الرامية إلى إرساء السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاثة بما يؤدي إلى استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي.