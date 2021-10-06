الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات وكوت ديفوار تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الشيخ شخبوط بن نهيان
الشيخ شخبوط بن نهيان

بحث وزير دولة الإمارات الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان مع رئيس وزراء كوت ديفوار باتريك آتشي سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير دولة الإمارات- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- أن العلاقات التي تجمع بلاده وجمهورية كوت ديفوار في تقدم مستمر، مشيرًا إلى العديد من الفرص و الإمكانيات لتطويرها و تعزيزها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء كوت ديفوار عن فخره واعتزازه بالعلاقة الوطيدة التي تربط بلاده بالإمارات، لافتًا إلى وجود العديد من الإمكانات و الفرص لدعمها و تعزيزها.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 44793 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 20 مليون و273 ألفًا و 265 جرعة و معدل توزيع اللقاح 204.98 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"؛ وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات و السيطرة على الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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