الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على سيدات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالعجمى فى الإسكندرية

القبض على سيدة
القبض على سيدة

بالنسبة لما تم نشره أحد الحسابات على شبكة الإنترنت متضمناً مقطع مصور لواقعة قيام مجموعة من العناصر الإجرامية النسائية يستقلون سيارة وسرقتهم المشغولات الذهبية لإحدى السيدات بمنطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية.


بالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، يتضمن تضرر المُبلغة من شروع 3 سيدات فى سرقة مصوغاتها الذهبية خاصتها من أمام سكنها ، من خلال إدعاء إحداهن سقوطها أرضاً ومحاولتهن سرقة مشغولاتها الذهبية حال قيامها بمساعدتها ، وقيامهم بالفرار بالسيارة المشار إليها دون التمكن من إتمام السرقة لقيام الشاكية بالإستغاثة بالمارة.

 

وقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديدهم وضبطهم والسيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

محافظة الاسكندرية وزارة الداخلية مكافحة الجريمة الأجهزة الأمنية البحث الجنائي سرقة مشغولات ذهبية جهود الأجهزة الأمنية المشغولات الذهبية

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وائل لطفي

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