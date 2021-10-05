من دبي إلى البوسنة والهرسك.. كيف تروج «الدبلوماسية المصرية» للسياحة؟

شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات مكثفة من سفراء وممثلي مصر في الخارج، بهدف جذب المزيد من السياحة الدولية إلى القاهرة.

ونظمت وزارة الخارجية، العديد من الفعاليات للترويج للسياحة في مصر بالخارج، إضافة إلى المشاركة في العديد من المحافل الدولية والإقليمية، والعمل على استعادة الأثار المهربة.

الـ30 يومًا الماضية شهدت جهودا كبيرة من دبلوماسيي مصر في الخارج، للعمل على تنشيط السياحة من مختلف دول العالم إلى مصر.

لقاء وزير السياحة وسفراء مصر

في 26 سبتمبر، استضاف خالد العناني وزير السياحة والآثار، لقاءً مع سفراء مصر وقريناتهم، وذلك قبل مغادرتهم لتولي مهام مناصبهم رؤساء لبعثات مصر الدبلوماسية في الخارج، وحمل ذلك اللقاء عنوان «سفراء المحروسة».

لقاء سفراء المحروسة



وأكد العناني أهمية التنسيق والتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية في دعم حركة السياحة إلى مصر، متناولًا الركائز الأساسية للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تستند إلى رؤية جديدة تهدف إلى الترويج لمقاصد مصر السياحية، وإعادة اكتشاف كنوز مصر الأثرية، وتحديث المتاحف التاريخية، والتعريف بمصر.

تلك الخطوات تؤكد بلا شك أهمية دور الدبلوماسية المصرية في الترويج للسياحة بالخارج، والحفاظ على صورة مصر التاريخية أما مختلف دول العالم.

مبادرة سفراء المحروسة للترويج إلى السياحة

حضور دبلوماسي رفيع المستوى بـ إكسبو دبي

تشارك مصر بجناح ضخم في معرض «إكسبو دبي»، مُقام على مساحة 3 آلاف متر مربع، كما أنه من المقرر تنظيم 116 فعالية، شارك في افتتاحه عدد من الدبلوماسيين المصريين في دبي.

افتتاح جناح مصر في إكسبو دبي

وشهد افتتاح المعرض اليوم، والذي يستمر لـ 6 أشهر، حضور دبلوماسي مصري رفيع المستوى، متمثل في شريف البديوى سفير مصر في الإمارات، والسفير أشرف الديب قنصل مصر العام في دبي، وأشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي ونائب المفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020.

إقبال كثيف على جناح مصر في إكسبو

ويتضمن جناح مصر في إكسبو 2020 معارض للأثار، وتمثال ضخم للإله بسمانيك، والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى التعليم، بالإضافة إلى مجالات الثقافة والترفيه والجلسات النقاشية وغيرها، في ظل الخطوات المكثفة لجذب السائحين إلى مصر.

استعادة الأثار المهربة

إضافة لذلك، تبذل الدولة المصرية، وكافة المؤسسات المعنية جهودا مضنية لاستعادة أثار مصر المهربة في الخارج، واحدة من أهم الجهات المعنية بتلك المهمة هي وزارة الخارجية المصري، عبر السفارات المصرية، والممثلين الدبلوماسيين.

وظهر ذلك، بشكلٍ واضحٍ، في الجهود التي بذلتها سفارة مصر في بلجيكا، ونجاحها، السبت الماضي، في استعادة قطعتين أثريتين خرجتا بطريقة غير شرعية من القاهرة، خلال احتفال في وزارة الاقتصاد البلجيكية.

استعادة قطع أثرية مهربة

وتسلم القطعتين، خالد البقلي، سفير مصر لدى بلجيكا والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وهما: تمثال من الحجر الجيري الملون لرجل يرتكز على قاعدة يعود للحضارة المصرية القديمة، تحديدًا عصر الدولة القديمة، وتمثال آخر صغير من «الأوشابتي» المصنوع من مادة «الفيانس» يعود للحضارة المصرية القديمة في عصرها المتأخر.

ودعا البقلي، الشعب البلجيكي، لزيارة المقاصد السياحية في مصر والتعرف عن قرب على تاريخ الحضارة المصرية العريقة التي قامت على ضفاف نهر النيل، ومثلت رافدًا للعلوم والثقافة والفن على مستوى العالم وعلى مدار التاريخ.

وجاء ذلك في إطار دور وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة السياحة الآثار، ومكتب النائب العام، في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة.

السياحة مع هولندا

ولم تكن تلك أولى خطوات الخارجية في الترويج للسياحة المصرية في الخارج؛ إذ نظمت سفارة مصر في لاهاي، أول شهر أكتوبر الجاري، لقاءً بين غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ومجموعة من المسئولين بالوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مع مجموعة من أبرز منظمي الرحلات في هولندا، من أجل تنشيط السياحة.

سفارة مصر تروج للسياحة في هولندا

وأطلعت "شلبي" الشركات الهولندية على التطورات والإنجازات التي شهدها قطاع السياحة في مصر، وجهود الدولة في التيسير على السائحين، والمعايير الصحية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا في مراكز الجذب السياحي المصري، بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال التسويق والدعاية للمقاصد السياحية المصرية في هولندا.

الترويج لزيارة المتحف المصري الكبير

كما شارك أيمن كامل سفير مصر في اليابان، أواخر شهر سبتمبر الماضي، في جلسة افتراضية حول مشروع المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى أهم المزارات السياحية، إذ أكد أن أزمة انتشار فيروس كورونا تسببت في قلة أعداد السائحين اليابانيين، مطالبا الهيئات القائمة على الترويج السياحي بذل مزيد من الجهود لاستئناف حركة السياحة اليابانية إلى مصر في أقرب وقت ممكن.

الترويج لزيارة المتحف المصري الكبير

وقدمت السفارة المصرية، ضمن جهودها الترويجية، عرضًا توضيحيًا لوضع قطاع السياحة في مصر حاليا، وأنه يتحسن باستمرار، والمقاصد السياحية المصرية التي تتنوع بين تاريخي وثقافي وترفيهي، وهي إحدى الآليات التي تعتمدها لجذب السائحين لمشاهدة تلك الحضارة على أرض الواقع.

وتعد تلك الخطوات في إطار جهود السفارة للترويج للمشروع داخل مختلف الأوساط اليابانية، إذ تم تنظيم الفعالية بالتنسيق بين السفارة في طوكيو وكل من وكالة اليابان للتعاون الدولي «JICA»، ومركز اليابان للتعاون الدولي «JICE»، بالإضافة لجمعية وكلاء السياحة اليابانية «JATA»، وجامعة طوكيو للفنون «TUA».

تعاون ثقافي مع صربيا

ونظمت سفارة مصر لدى صربيا زيارة، لوفد سكندري مشترك برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والسيد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وكان أحد أهدافها لقاء الجهات المعنية في مجال الاقتصاد والثقافة.

جهود سفارة مصر في صربيا للترويج للمقاصد السياحية

وأكد عمرو الجويلي سفير مصر في بلجراد أن بلدية «نوفى ساد» وجهت الدعوة للمشاركة في الفعاليات الثقافية المقرر عقدها العام المقبل، فيما أبرز الوفد السكندرى الإسهام الثقافي للمحافظة، على رأسها مكتبة الإسكندرية، التي تعد مزارا سياحيا وثقافيا مهما، وتعكس دور مصر في الحوار بين الحضارات والتفاهم بين الثقافات.

السياحة مع ألبانيا

والتقى السفير محمد حيدر سفير مصر في تيرانا، يوم 21 سبتمبر الماضي، وزيرة السياحة الألبانية الجديدة ميريلا كامبارو، بعد ساعات قليلة من توليها للمنصب.



السفير المصري يلتقي وزيرة السياحة الألبانية

وشاركا في ندوة نظمها رؤساء الاتحادات السياحية المصرية والألبانية، بحضور ممثلي 62 شركة سياحية مصرية، لبحث تعزيز سبل التعاون فيما يتعلق بتنشيط حركة السياحة، وتبادل خبرات الترويج السياحي.

وطرح الجانبين مقترحات تشجيع الاستثمارات في مجال السياحة، فيما أكد حيدر أن أرقام السياحة إلى مصر مبشرة وتعكس زيادة مضطردة في أعداد السياح من الجانبين.

تعزيز السياحة بين مصر وألبانيا

من جانبها، أكد الوزيرة الألبانية أن حضورها للندوة بعد ساعات قليلة من استلامها لمهام منصبها الجديد يعكس حرصها الشديد لدعم وتعزيز الحركة السياحية بين مصر وألبانيا في ضوء الروابط التاريخية والصداقة بين البلدين، وحرص ألبانيا على الاستفادة من الخبرات المصرية في الترويج السياحي.

السياحة مع البوسنة والهرسك

واجتمع ياسر سرور سفير مصر في البوسنة والهرسك، بوزيرة سياحة البوسنة والهرسك إيديتا دابو، في 9 سبتمبر الماضي، وتناولا دور قطاع السياحة في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدين، وسبل تعزيز حركة السياحة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وكجزء من جهود السفارة للترويج إلى السياحة في مصر، استعرض سرور الجهود التي تبذلها القاهرة لدعم وتمكين قطاع السياحة وتعزيز قدرته على مواجهة آثار جائحة كورونا والتعافي منها، وتطبيق الاجراءات الاحترازية المقاصد السياحية.

جهود سفارة مصر في البوسنة والهرسك للترويج للسياحة

وشرح جهود السفارة للترويج للمقاصد السياحية المصرية، وتنظيم لقاءات بين الشركات السياحية بالبلدين من أجل تبادل البرامج السياحية والاستعداد للموسم السياحي القادم.