الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

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محافظ جنوب سيناء يتفقد الاستعدادات النهائية لإقامة بطولة شرم الشيخ للهجن

بطولة شرم الشيخ للهجن
بطولة شرم الشيخ للهجن

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم، الاستعدادات النهائية لإقامة بطولة شرم الشيخ للهجن التي ستقام بمضمار سباقات الهجن والفروسية بشرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2021 رافقه خلال الجولة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

 

وتابع المحافظ أعمال الاستعدادات الخاصة بإقامة البطولة وقدوم وتسكين الوفود وتجميع الهجن والفحص والتسجيل بمنطقة المضمار.

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بطولة شرم الشيخ للهجن

وأشار المحافظ إلى أن البطولة يشارك فيها 1500 هجن و3000 مشارك من 17 محافظات مصرية.

 

ولفت إلى أن تلك البطولة تقام ضمن الاحتفال بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيد.

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بطولة شرم الشيخ للهجن

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن سباقات الهجن التي تجرى بمضمار الهجن بشرم الشيخ أصبحت مشهورة عالميًا، مشيرا إلى أن المضمار الحالي يجرى تطويره لاستقبال الوفود الرفيعة المستوى التي تأتي للمشاركة أو مشاهدة السباقات حيث جرى الاتفاق علي إنشاء صالة كبار الزوار لتسع 200 شخصية، وطريق خاص يربط بين صالة كبار الزوار وطريق السفاري، بالإضافة إلى حظائر الهجن، ومسجد ودورات مياه حضارية.

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اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

وأضاف فودة، أن المحافظة وافقت على تخصيص مساحة 2000 متر مربع لإقامة مستشفى بيطري لخدمة الهجن والخيول التي تشارك في السباقات، مؤكّدًا أنَّه يجرى حالياً تطوير وتوسعة مضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أنَّ هناك استعداد لاقامة مضمار رياضة سباقات الفروسية مع الهجن، من خلال تلك التوسعات.

 

يشار الي أن فودة، تابع أيضا اللمسات الأخيرة لعدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة طور سيناء قبل افتتاحها الجمعة 8 أكتوبر الجاري ضمن احتفالات الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد.

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بطولة شرم الشيخ للهجن

تفقد المحافظ خلال الجولة مركز الطوارئ والكوارث، يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ .

 

وتفقد المحافظ البيوت البدوية بالجبيل والتي سيتم افتتاحها رئاسياً. يرافقه اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام والمساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والمهندس هاني رضا رئيس مدينة طور سيناء، والقيادات التنفيذية بالمحافظة ومديري المديريات والإدارات المعنية.

 

وتفقد المحافظ خلال الجولة مسجد أرض الجمعية بمنطقة إسكان الجمعية بطور سيناء وقرأ الفاتحة علي روح والدة من قام ببناء المسجد كصدقة جارية علي روح والدته.

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بطولة شرم الشيخ للهجن

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال طريق حمام موسي وشدد علي سرعة الانتهاء من الأعمال.

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بطولة شرم الشيخ للهجن

وتفقد أيضا مسجد الروضة والطرق المحيطة به والذي سيتم افتتاحه الجمعة القادمة بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية وعدد من الوزراء وسيتم نقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

جنوب سيناء جنوب سيناء اليوم بطولة شرم الشيخ للهجن سباقات الهجن المضمار

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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