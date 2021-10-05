الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الاستثمار الأوروبي» يثمن شركة مصر والبنك لتمويل الخط الثالث للمترو

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط و ألفريدو أباد،

قال ألفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بمصر، إن تمويل الخط الثالث لمترو الأنفاق مثالاً جيدًا على الشراكة بين القاهرة والبنك.

أضاف أباد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغّر "تويتر":" أن بنك الاستثمار الأوروبي فخور بكونه مرتبط بهذا الاستثمار الضروري، لتقليل انبعاثات الغاز من السيارات ووسائل النقل، إضافة إلى دوره في توفير أشكال بديلة موثوقة وآمنة للتنقل.

ويتم تمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من خلال تمويلات إنمائية من الاتحاد الأوروبي وذراعه التمويلي بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 940 مليون يورو، وتم توقيع التمويل في 2012 بواقع 600 مليون يورو تمويلًا تنمويًا ميسرًا من بنك الاستثمار الأوروبي، و300 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بقيمة 40 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

يهدف المشروع إلى المساهمة في النمو الاقتصادي عن طريق تخفيض الازدحام في المناطق الحضرية، وزيادة إنتاجية العمل، وتحسين سبل معيشة محدودي الدخل في القاهرة من خلال تعزيز قدرتهم على التنقل، والوصول إلى التعليم والوظائف وغيرها من الخدمات، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتلوث من خلال توفير المزيد من الوسائل المستدامة بيئيًا للنقل الحضري.

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Screenshot_20211005_230605
الاستثمار الأوروبي الخط الثالث الأنفاق مصر وسائل النقل الدكتورة رانيا المشاط

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وائل لطفي

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