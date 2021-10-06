عمرو دياب يتصدر تويتر بعد طرحه أغنية حلو التغيير

تصدرت أغنية "حلو التغيير" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للفنان عمرو دياب، عقب طرحه الأغنية بساعات قليلة.

تستعرض "الدستور" كيف تفاعل عاشقي الفنان عمرو دياب مع تريند حلو التغيير عمر دياب.

قال حسام مهدي، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا: "يجماعة انا بستغرب اي حد بينتقد عمر دياب وبحس ان في حاجه تاني مكان دماغه انا عارف ان في حرية الرأي واننا نحترم الرأي بس صعب أحترم رايك في حاجه ذي دي".

بينما عبر أندرو يوسف، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا: "حلو التغيير لاء كدا أجمل بكتير كل شوية بتحلو وبلاقى فرق كبييير.. عمر دياب بيعمل عظمة كالعادة".

فيما علق أحمد مجاهد، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا: "التغيير حلو بس يكون للأحسن مش أي تغيير وخلاص".

"لا حلو التغيير فعلاً في اللحن و الكلمات يا عمورة" بهذه الكلمات عبرت أسيل حمدان، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" عن حبها لأغنية الفنان عمرو دياب.

وأغنية “حلو التغيير” من كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي ، توزيع توما ، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس ، ومن المتوقع طرحها قريبًا .

وكان عمرو دياب قد أعلن مؤخرا عن طرح ألبومه الجديد “عيشني” خلال الفترة القادمة ، وسيبدأ في طرح أغنياته على التوالي .

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات هي” الدنيا بترقص”، “اتقل”، و” أحلى ونص”.

على جانب آخر، تصدر الفنان عمرو دياب قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا على تطبيق “أنغامي” في شهر سبتمبر بأغنيته الجديدة “أحلى ونص”.

ونشر تطبيق “أنغامي” قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا لشهر سبتمبر حيث جاء عمرو دياب في المركز الأول بأغنيته “أحلى ونص” ، وفي المركز الثاني أحمد كامل بأغنيته “على عيني” ، وفي المركز الثالث جاء محمد حماقي بأغنية ” لو هتسيب” ، وفي المركز الرابع حودة بندق بمهرجان “خطر” ، وجاء أحمد سعد في المركز الخامس بأغنية “الملوك”.