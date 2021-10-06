الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مبادرة لتعلم فن السرد بمركز الحرية للإبداع فى الإسكندرية

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع بالاسكندرية

اعلن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية عن بدء مبادرة الإسكندرية لتنمية الكتابة الإبداعية أكوا في الورش التطبيقية لتعلم فن السرد، إبتداءاً من غد الأربعاء الساعة ٦ مساء بقاعة المسرح.

 

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يعتبر من أول المراكز الثقافية التي أنشأت في جمهورية مصر العربية، بل إنه اول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية، وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه. مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواة في كافة المجالات العلمية والفنية.

 

يوفر مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز وحرصا علي النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية من خلال أقسامه المختلفة بانشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة علي دراسة متيقنة.

 

في عام 1962 تم تحويله الي قصر ثقافة الحرية و كان تابعا للهيئة العامة لقصور الثقافة؛ حيث كانت تقام فيه العديد من الانشطة المتنوعة تخدم في تثقيف الأطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة من مدينة الاسكندرية. و في عام 2001 و بالتحديد في 29 أكتوبر2001 تم افتتاح المركز.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الكتابة الإبداعية أنماط السرد المراكز الثقافية “الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

«الصحة»: تسجيل 778 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

صدمة لمنتخب مصر.. إصابة محمد الشناوى فى المران المسائى

وزير الكهرباء يكشف موعد آخر زيادة في أسعار الشرائح

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

الحكومة تلغى التسجيل المسبق للحصول على لقاح كورونا

حريق ضخم يدمر 30 حافلة فى العاصمة الإيطالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبات لسجن «عسقلان» بإلغاء عقوبات انتقامية ضد أحد أسرى «جلبوع»

اشتية: إسرائيل تعمل على تدمير جهود المجتمع الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية

مُحافظ سلطة النقد الفلسطينية يطلع المبعوث الأمريكي على مستجدات الجهاز المصرفي