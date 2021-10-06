مبادرة لتعلم فن السرد بمركز الحرية للإبداع فى الإسكندرية

اعلن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية عن بدء مبادرة الإسكندرية لتنمية الكتابة الإبداعية أكوا في الورش التطبيقية لتعلم فن السرد، إبتداءاً من غد الأربعاء الساعة ٦ مساء بقاعة المسرح.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يعتبر من أول المراكز الثقافية التي أنشأت في جمهورية مصر العربية، بل إنه اول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية، وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه. مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواة في كافة المجالات العلمية والفنية.

يوفر مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز وحرصا علي النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية من خلال أقسامه المختلفة بانشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة علي دراسة متيقنة.

في عام 1962 تم تحويله الي قصر ثقافة الحرية و كان تابعا للهيئة العامة لقصور الثقافة؛ حيث كانت تقام فيه العديد من الانشطة المتنوعة تخدم في تثقيف الأطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة من مدينة الاسكندرية. و في عام 2001 و بالتحديد في 29 أكتوبر2001 تم افتتاح المركز.