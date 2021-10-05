الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تستقبل وفدا كونغوليًا

استقبل نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وزير مفوض هشام المقود، اليوم، وفدًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية برئاسة مدير المدرسة الوطنية الكونغولية للإدارة Guillaume Bnaga Wakimesa.

الوكالة المصرية للشراكة تستقبل وفدا كونغوليا

وقدم وفد الوكالة عرضا حول أهم مجالات عملها، وكذلك مقترحات لبدء التعاون مع الجانب الكونغولي، معربا عن التطلع إلى زيادة أعداد المتدربين الكونغوليين في شتى مجالات التدريب التي تُقدمها الوكالة.

الوكالة المصرية للشراكة تستقبل وفدا كونغوليا

من جانبه، أكد الوفد الكونغولي على تطلعه إلى تعزيز التعاون مع مصر في عدة مجالات، أهمها تدريب الموظفين الحكوميين على الإدارة الرشيدة والحوكمة، وتنفيذ دورات تدريبية قصيرة في مجالات السلم والأمن وحفظ السلام، وكذلك دورات تعليم فني في شتى المجالات الصناعية، فضلاً عن تبادل خبرات التدريب العملية مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.