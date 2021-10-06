مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6-10-2021

يستعرض موقع «الدستور» لقرائه مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء ٦ أكتوبر ٢٠٢١ في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلا من الجيزة، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 6-10-2021 فى مصر



مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٥

وقت الشروق اليوم ٥:٥١

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٤٣

وقت أذان العصر اليوم ٣:٠٤

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٤

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٥٢

مواقيت الصلاة في محافطة الاسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٣٠

وقت الشروق اليوم ٥:٥٧

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٤٩

وقت أذان العصر اليوم ٣:٠٩

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٩

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٥٧



مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٤

وقت الشروق اليوم ٥:٣٩

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٢

وقت أذان العصر اليوم ٢:٥٣

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٢٣

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٤٠

مواقيت الصلاة في محافطة الاقصر

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٢

وقت الشروق اليوم ٥:٤٤

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٨

وقت أذان العصر اليوم ٣:٠٠

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٢

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٤٥

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة اسوان

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٠

وقت الشروق اليوم ٥:٤٢

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٧

وقت أذان العصر اليوم ٢:٥٩

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٠

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٤٤





مواقيت الصلاة في محافطة السويس

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٠

وقت الشروق اليوم ٥:٤٦

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٨

وقت أذان العصر اليوم ٢:٥٩

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٢٩

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٦

مواقيت الصلاة في محافطة الاسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢١

وقت الشروق اليوم ٥:٤٧

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٩

وقت أذان العصر اليوم ٣:٠٠

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٠

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٨

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مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٥

وقت الشروق اليوم ٥:٥٣

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٤٤

وقت أذان العصر اليوم ٣:٠٤

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٥

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٥٤