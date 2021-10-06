مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6-10-2021
يستعرض موقع «الدستور» لقرائه مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء ٦ أكتوبر ٢٠٢١ في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلا من الجيزة، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس.
مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 6-10-2021 فى مصر
مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٥
وقت الشروق اليوم ٥:٥١
وقت أذان الظهر اليوم ١١:٤٣
وقت أذان العصر اليوم ٣:٠٤
وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٤
وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٥٢
مواقيت الصلاة في محافطة الاسكندرية
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٣٠
وقت الشروق اليوم ٥:٥٧
وقت أذان الظهر اليوم ١١:٤٩
وقت أذان العصر اليوم ٣:٠٩
وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٩
وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٥٧
مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٤
وقت الشروق اليوم ٥:٣٩
وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٢
وقت أذان العصر اليوم ٢:٥٣
وقت أذان المغرب اليوم ٥:٢٣
وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٤٠
مواقيت الصلاة في محافطة الاقصر
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٢
وقت الشروق اليوم ٥:٤٤
وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٨
وقت أذان العصر اليوم ٣:٠٠
وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٢
وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٤٥
مواعيد الصلاة اليوم في محافطة اسوان
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٠
وقت الشروق اليوم ٥:٤٢
وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٧
وقت أذان العصر اليوم ٢:٥٩
وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٠
وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٤٤
مواقيت الصلاة في محافطة السويس
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٠
وقت الشروق اليوم ٥:٤٦
وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٨
وقت أذان العصر اليوم ٢:٥٩
وقت أذان المغرب اليوم ٥:٢٩
وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٦
مواقيت الصلاة في محافطة الاسماعيلية
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢١
وقت الشروق اليوم ٥:٤٧
وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٩
وقت أذان العصر اليوم ٣:٠٠
وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٠
وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٨
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وقت أذان العشاء اليوم ٦:٥٤