الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6-10-2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يستعرض موقع «الدستور» لقرائه مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء ٦ أكتوبر ٢٠٢١ في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلا من الجيزة، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 6-10-2021 فى مصر 
 

مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٥

وقت الشروق اليوم       ٥:٥١

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٤٣

وقت أذان العصر اليوم   ٣:٠٤

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٣٤

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٥٢

 

مواقيت الصلاة في محافطة الاسكندرية

 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٣٠

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٧

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٤٩

وقت أذان العصر اليوم   ٣:٠٩

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٣٩

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٥٧
 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٤

وقت الشروق اليوم       ٥:٣٩

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٣٢

وقت أذان العصر اليوم   ٢:٥٣

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٢٣

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٤٠

 

مواقيت الصلاة في محافطة الاقصر

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٢

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٤

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٣٨

وقت أذان العصر اليوم   ٣:٠٠

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٣٢

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٤٥

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة اسوان

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٠

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٢

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٣٧

وقت أذان العصر اليوم   ٢:٥٩

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٣٠

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٤٤


 

مواقيت الصلاة في محافطة السويس

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٠

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٦

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٣٨

وقت أذان العصر اليوم   ٢:٥٩

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٢٩

وقت أذان العشاء اليوم  ٦:٤٦

 

مواقيت الصلاة في محافطة الاسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢١

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٧

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٣٩

وقت أذان العصر اليوم   ٣:٠٠

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٣٠

وقت أذان العشاء اليوم  ٦:٤٨
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مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٥

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٣

وقت أذان الظهر اليوم    ١١:٤٤

وقت أذان العصر اليوم   ٣:٠٤

وقت أذان المغرب اليوم  ٥:٣٥

وقت أذان العشاء اليوم  ٦:٥٤

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