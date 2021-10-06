الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بهاء سلطان ودياب فى حفل واحد بالإسكندرية.. 14 أكتوبر

دياب
دياب

يحيي النجمان بهاء سلطان و دياب حفلًا غنائيا ضخمًا في نادي سموحة بالإسكندرية يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري، والحفل من تنظيم المنتج وليد منصور، وتحت رعاية المهندس محمد فرج عامر، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، ويبدأ دخول الجمهور من الساعة 6 مساءً.

وروج المنتج ومنظم الحفلات الشهير وليد منصور للحفل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «إسكندرية.. جاهزون.. النجم بهاء سلطان.. و دياب  نادي سموحة إسكندرية.. تنظيم تالنت دبيلو إم».

ويقدم كلاهما خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي تلاقي تفاعلًا من كل محبيهم وعشاقهم، و سوف يحمل الحفل عدد كبير من المفاجأت التي يحضر لها المنتج وليد منصور مع النجمان.

بهاء سلطان 

يذكر أن دياب تعاقد مؤخرًا مع المنتج وليد منصور، وطرح أول أغانيهما سويًا، و التي حملت عنوان "ياساتر"، وحققت نجاحًا كبيرًا و نسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كما يستعد دياب لطرح مجموعة من الأغاني خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، يعكف وليد منصور على التحضير لحفل في اليوم التالي 15 أكتوبر لفريق وسط البلد في مركز البروج الثقافي بطريق مصر الإسماعيلية، ومن المقرر أن يكون بمثابة المفاجأة لكل محبيهم.

و كان  المنتج وليد منصور قد صرح بأنه سيتم طرح أغنية جديدة للمطرب دياب، يوم 25 أكتوبر الجاري، بعد نجاح أغنيته الأخيرة "يا ساتر".

وقال المنتج وليد منصور، إنه سينتج للمطرب دياب أعمالًا جديدة خلال الفترة القادمة، مشيرًا أنه سيطرح أغنية له كل شهر، و قبل نهاية منتصف عام 2022 سيتم طرح 12 أغنية له.

دياب
بهاء سلطان دياب حفل بهاء سلطان ودياب بالاسكندرية حفل بهاء سلطان ودياب الإسكندرية سموحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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