قيس سعيد يلتقي نجلاء بودن ويؤكد على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة

استقبل رئيس تونس قيس سعيد، مساء الثلاثاء بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، المكلفة بتشكيل الحكومة التونسية.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اطلع قيس سعيد على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة.

وجدد قيس سعيد خلال لقائه نجلاء بودن على ضرورة التسريع في ذلك بما يلبى آمال الشعب التونسي ويحقق تطلعاته.

قيس سعيد يتصدي للانتهازين

واستقبل قيس سعيد، أمس الاثنين بقصر قرطاج، نجلاء بودن حرم رمضان، المكلفة بتشكيل الحكومة.

وأشار رئيس الدولة إلى أن تونس تعيش لحظات تاريخية وعلى كل مسؤول أن يكون في مستوى آمال الشعب صاحب السيادة الذي عبّر عن إرادته بكل حرية.

وبين قيس سعيد أن تشكيل الحكومة سيكون وفق تصورات جديدة تقطع مع الأطماع والانتهازية، وشدد على الثبات على نفس المبادئ والثوابت ومواصلة العمل بنفس العزم.

وأعرب رئيس تونس عن يقينه بأن الحكومة الجديدة ستعمل بكل جهد وجدية لتحقيق طموحات الشعب التونسي وتطلعاته حتى تتحول الشعارات المرفوعة إلى واقع ملموس.

قيس سعيد يكشف محاولة اغتياله

واتّهم رئيس تونس قيس سعيد، الشهر الماضي أطرافا لم يسمّها، بدفع المليارات في الدول الأجنبية لتشويهه واغتياله، معلنا استمرار التدابير الاستثنائية التي تم فرضها يوليو الماضي كما سيكلف رئيس حكومة جديد على أساسها.

وقال قيس سعيد في كلمة ألقاها من ولاية سيدي بوزيد، إنّ الوضع على جميع الجوانب كان يستوجب اللجوء للتدابير الاستثنائية وتفعيل الفصل 80 لإنقاذ البلاد، مشيرا إلى أن الخطر مايزال جاثما على البلاد ولا يمكنه أن يترك البلاد لهم ولفسادهم.

وأكد الرئيس التونسي أنه لن يتنازل حتى يأتي الدستور بما يريده الشعب كما وعد بوضع قانونا انتخابيا جديدا مضيفا "قضيتنا ليست قضية حكومة وإنما منظومة متكاملة ".

وأوضح الرئيس التونسي أنه ترك الوقت يمر منذ أخذه للإجراءات الاستثنائية للتمييز بين الوطني والفاسد، مؤكدا انه كان من الممكن أن تكون الإجراءات التي أعلنها أشد.

وأضاف قيس سعيد "نحن في مرحلة تاريخية ونقوم بعملية تصحيح للثورة التونسية ولن يستطيع أحد السطو على حقوق الشعب المشروعة في العمل والحرية والكرامة الوطنية".

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، أطرافا لم يسّمها بالتآمر على تونس في الداخل والخارج، مؤكدا عقد اطراف محلية اجتماعات بالخارج للتآمر على الوطن.