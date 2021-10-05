الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل مخزن بالقاهرة (صور)

حملات تفتيش
حملات تفتيش

شكلت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، التابعة لوزارة الصحة، أمس، لجنة من مفتشي الصيدلة بمنطقة السلام أول الطبية تكونت من د. نيفين المتولي، د.سيلفيا جوزيف الدكتورة فاطمه عبده بالتنسيق مع مباحث تموين القاهرة، وذلك لضبط مخزن أدوية غير مرخص يحتوى على كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية مجهولة المصدر.

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حملات تفتيش

جاء ذلك بمتابعة د. سلمى الأنور، نائب مدير التفتيش والدكتورة إيمان عبده مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بالتنسيق مع اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة والعقيد طاهر خليل، وكيل مباحث تموين القاهرة، وتم عمل المحاضر واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

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حملات تفتيش

وقالت الدكتورة علا خطاب، مدير الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ان الحملة وجدت كميات كبيرة من الادوية المخدرة نحو 60 ألف كبسولة مجهولة المصدر بدون فواتير.

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حملات تفتيش

وذكرت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة، أن الحملة وجدت كميات من العينات المجانية بقيمة ٥٠٠ الف جنيه، ومخدرات جدول ثالث ٦٠ الف قرص مخزن غير مرخص.

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حملات تفتيش

وقالت مدير الادارة العامة للصيدلة إنه يتم إعادة تعبئة للادوية منتهية الصلاحية بالمخزن، وتم تتبع المخزن من قبل مفتشى الادارة العامة للصيدلة بالقاهرة حتى تم تحديد موقع المخزن.

الادارة العامة للصيدلة مديرية الشئون الصحية بالقاهرة مفتشي الصيدلة مباحث تموين القاهرة مخزن أدوية غير مرخص كميات كبيرة من الادويه منتهية الصلاحية

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