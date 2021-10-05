الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تلغى التسجيل المسبق للحصول على لقاح كورونا

جريدة الدستور

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن 13 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بالإضافة لـ 7 ملايين حصلوا على جرعتين.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن عدد اللقاحات المتاحة أكبر بكثير من الأعداد المسجلة على وزارة الصحة، موضحًا أن هناك توجهًا أنه لن يشترط التسجيل المسبق للسماح لأي مواطن بتلقي اللقاح، وإنما يذهب مباشرة لأي مركز من الألف مركز وسيتم التسجيل والحصول على اللقاح مباشرة.

 

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