الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة: تقديم الخدمات للحاصلين على لقاح كورونا فقط قريبًا

جريدة الدستور

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن 3 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة تلقوا لقاح كورونا، من إجمالي 3.5 مليون موظف مستهدف، وأصبح يشترط عدم دخول الموظف إلى جهة عمله إلا بعد الحصول على اللقاح.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه بعد الانتهاء من تلقيح الموظفين والجهاز الإداري، وتوفير اللقاحات سيكون هناك توجه لعدم تقديم أي خدمات حكومية إلا للحاصلين على اللقاح.

 

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