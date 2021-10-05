موسكو تعلق على دعوة طرد 300 دبلوماسى روسى من واشنطن

أكد مصدر في الخارجية الروسية، مساء الثلاثاء، أن من يدعون لطرد دبلوماسيين روس من واشنطن يجب أن يدركوا أن ذلك قد يؤدي إلى إغلاق البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، وهم سيتحملون مسئولية ذلك.

وبحسب ما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية، فإن المصدر قال: «لا حاجة للتذكير بأنه لا يوجد مثل هذا العدد من الدبلوماسيين الروس في واشنطن، أو ربما أخذ أعضاء الكونجرس الذين ليست عندهم المعرفة الضرورية في مجال العلاقات الدولية، بالحسبان العاملين في البعثات الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة».

وأضاف المصدر: «المهم هو شيء آخر، فمن يقترحون مثل هذه الخطوات يسعون على ما يبدو إلى إغلاق المؤسسات الأمريكية في روسيا، وعليهم أن يدركوا أن المسئولية عن ذلك ستكون على عاتقهم».

وجاء ذلك تعليقًا على رسالة وجهها أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مطالبين إياه بزيادة عدد الدبلوماسيين في البعثات الأمريكية في روسيا، وطرد 300 دبلوماسي روسي من الولايات المتحدة إن لم توافق موسكو على ذلك.

ووفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية في وقت سابق من اليوم، فقد توجهت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الرئيس جو بايدن بطلب اتخاذ إجراءات لزيادة عدد موظفي السفارة الأمريكية في موسكو.

وجاء في بيان للسيناتور الجمهوري ماركو روبيو، أنه توجه مع نظرائه الجمهوري جيم ريش والديمقراطيين مارك وورنر وروبرت مينينديز بهذه الرسالة إلى بايدن، مطالبين إياه بأن "يتخذ إجراءات فورًا لزيادة عدد كوادر السفارة الأمريكية في موسكو".

ويطالب المشرعون بطرد 300 دبلوماسي روسي إن لم توافق موسكو على زيادة عدد الكوادر في السفارة الأمريكية.