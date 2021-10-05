رئيس جامعة بنى سويف يفاجئ المستشفى الجامعى ليلًا

فاجأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف مساء اليوم، المستشفى الجامعي في زيارة، تفقد خلالها قسم استقبال الطوارئ وذلك للاطمئنان على سير العمل وإجراءات دخول المرضى ومدى اتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للخدمات التى تقدم داخل المستشفى الجامعي.

جولة رئيس الجامعة

واطمأن الدكتور منصور خلال جولته داخل المستشفى على توافر المستلزمات الطبية وانتظام تواجد الأطباء وطواقم التمريض وانضباط جدول المناوبات لتكون كل الأقسام على أعلى جاهزية لاستقبال المرضى، ولتقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى للمواطنين المترددين على كافة أقسام المستشفى.

جولة رئيس الجامعة

وفتح رئيس الجامعة حوارًا مع المرضي وذويهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشددًا على ضرورة حسن معاملة المرضي وتقديم خدمة تتسم بالكفاءة والسرعة، وتوفير ما يلزم لهم من خدمات فى أسرع وقت ممكن وتهيئة المناخ الملائم لهم.