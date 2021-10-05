الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بنى سويف يفاجئ المستشفى الجامعى ليلًا

جولة رئيس الجامعة
جولة رئيس الجامعة

فاجأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف مساء اليوم، المستشفى الجامعي في زيارة، تفقد خلالها قسم استقبال الطوارئ وذلك للاطمئنان على سير العمل وإجراءات دخول المرضى ومدى اتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للخدمات التى تقدم داخل المستشفى الجامعي.

IMG-20211005-WA0046
جولة رئيس الجامعة

واطمأن الدكتور منصور خلال جولته داخل المستشفى على توافر المستلزمات الطبية وانتظام تواجد الأطباء وطواقم التمريض وانضباط جدول المناوبات لتكون كل الأقسام على أعلى جاهزية لاستقبال المرضى، ولتقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى للمواطنين المترددين على كافة أقسام المستشفى.

IMG-20211005-WA0030
جولة رئيس الجامعة

وفتح رئيس الجامعة حوارًا مع المرضي وذويهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشددًا على ضرورة حسن معاملة المرضي وتقديم خدمة تتسم بالكفاءة والسرعة، وتوفير ما يلزم لهم من خدمات فى أسرع وقت ممكن وتهيئة المناخ الملائم لهم.

IMG-20211005-WA0033
جولة رئيس الجامعة
رئيس جامعة بني سويف المستشفى الجامعي المستلزمات الطبية الخدمة الطبية المتابعة المستمرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

الحكومة تلغى التسجيل المسبق للحصول على لقاح كورونا

وزير الكهرباء يكشف موعد آخر زيادة في أسعار الشرائح

حريق ضخم يدمر 30 حافلة فى العاصمة الإيطالية

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

رسالة من يسرا لمدير مهرجان الجونة فى «أزمة التكريم»

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مُحافظ سلطة النقد الفلسطينية يطلع المبعوث الأمريكي على مستجدات الجهاز المصرفي

مئات المُستوطنين يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس

وزير داخلية الإمارات يلتقى نظيرته الإسرائيلية ويبحثان التعاون المشترك (فيديو)