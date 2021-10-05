«الوزراء»: نتجه لخفض سن التطعيم بلقاحات كورونا

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك توجها من وزارة الصحة لخفض سن التطعيم، إذا توفرت كميات كبيرة من اللقاحات سينخفض السن حتى 12 سنة، ولحين توفير اللقاحات المناسبة فإنه يمكن خفض السن تدريجيا لـ15 سنة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ننتظر الكميات المناسبة والنوعيات المناسبة، لأن النوعيات المناسبة لسن 12 سنة أمر تحدده اللجنة العلمية لمكافحة كورونا".